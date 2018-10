Stiri pe aceeasi tema

- In luna dedicata varstnicilor și in anul Centenarului Marii Uniri, administrația locala a Municipiului Campia Turzii a pregatit un spectacol folcloric de excepție, care-l va avea in prim-plan pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Autoritatile din Targu Jiu vor organiza spectacol pe 1 Decembrie, la implinirea a o suta de ani de la Marea Unire. Ansamblul Artistic „Doina Gorjului" va sustine un spectacol de muzica populara, dupa care va urma un spectacol...

- „Romania in imagini – Cum se vad 100 de ani de la Marea Unire” se numeste inedita expozitie vernisata ieri la Muzeul Orașului Oradea – Complex Cultural, organizata in colaborare cu Centrul de Consultanța Istorica și Asociația pentru Dezvoltare Urbana. Proiectul si-a propus facilitarea…

- Sute de persoane, care la finalul saptamanii au fost prezente in Pasul Valcan, au avut parte de o adevarata lecție de istorie. In amintirea vremurilor in care idealurile naționale și dragostea de neam și țara erau aparate cu armele in maini, cu curaj și demnitate, la Pasul Valcan, in varful muntelui,…

- Dupa 60 de ani, o vioara care i-a aparținut marelui artist George Enescu a rasunat din nou. Cel care a avut onoarea sa cante la instrument a fost violonistul Gabriel Croitoru, in fata spectatorilor din centrul istoric al Constantei, cu ocazia Centenarului Marii Uniri.

- Filme din cinematografia contemporana si documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" vor fi proiectate la Festivalul de Film "Cinevil", ce se va desfasura in perioada 27-29 iulie la Ramnicu Valcea, manifestarea fiind dedicata in acest an Centenarului Marii Uniri si Zilei Imnului…

- In cadrul Programului dedicat Centenarului Marii Uniri, Academia Romana organizeaza joi, 19 iulie 2018, la Conacul General Berthelot din comuna cu același nume, județul Hunedoara, seria de manifestari „100 de ani de la Marea Unire. Contribuția Franței și a Misiunii Militare Franceze condusa de Generalul…

- In anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, in „Capitala Țarii Motilor” se va desfasura pe durata a patru zile cea de-a XXII-a editie a Festivalului de Folclor „Sus, sus, sus, la moti la munte!”, eveniment organizat, prin traditie, de Primaria si Consiliul Local Campeni inaintea Targului…