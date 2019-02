Gheorghe Stan (Secţia de investigare a magistraţilor): Ordonanţa 7 a fost necesară Procurorul sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a declarat joi seara ca emiterea Ordonantei nr. 7/2019 a fost necesara pentru activitatea acestei sectii.



"In ceea ce priveste OUG 7/2019, in ceea ce ne priveste, aceasta a fost necesara, cu privire la activitatea sectiei, pentru corelarea normelor privind competenta procurorului sef al sectiei cu privire la prevederile art. 339 alin (1) si (3) din Codul de procedura penala, potrivit caruia plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror sau efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a declarat joi seara ca emiterea OUG 7 pe legile justiției a fost necesara pentru activitatea acestei sectii. "In ceea ce priveste OUG7, in ceea ce ne priveste, aceasta a fost necesara, cu privire la activitatea sectiei,…

- Procurorul sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a declarat joi seara ca emiterea Ordonantei nr. 7 2019 a fost necesara pentru activitatea acestei sectii, informeaza Agerpres.roIn ceea ce priveste OUG 7 2019, in ceea ce ne priveste, aceasta a fost necesara, cu privire la activitatea…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata, pe 7 martie, la Sectia de investigare a magistratilor, pentru a fi audiata in dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare. Kovesi a mai fost chemata pe 15…

- "Sectia pentru procurori a luat act de declaratiile Ministrului Justitiei privind modificarile aduse legilor justitiei in sedinta de guvern de astazi 19.02.2019, prin Ordonanta de Urgenta. Facem precizarea ca membrii Sectiei au luat la cunostinta de continutul Ordonantei de Urgenta in data de 18.02.2019,…

- Procurorul-sef al Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan, a respins cea de-a doua cerere depusa de Laura Codruta Kovesi de recuzare a Adinei Florea, cea care se ocupa de dosarul in care fosta sefa a DNA este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, au declarat,…

- Tudorel Toader, pregateste o noua OUG pentru modificarea Legilor Justitiei. Astfel, potrivit proiectului de OUG, Sectia pentru Procurori din CSM va fi eliminata din procedura de numire a sefilor marilor Parchete. De asemenea, ministrul Justitiei vrea sa-i dea sefului Sectiei speciale de investigare…

- Procurorul general Augustin Lazar a respins luni cererea depusa de Laura Codruta Kovesi privind recuzarea sefului Sectiei de investigare a magistratilor, Gheorghe Stan. "Prin ordonanta din data de 18 februarie 2019, procurorul general al PICCJ a dispus respingerea cererii de recuzare formulata…

- PNL si USR au sesizat marti Curtea Constitutionala in privinta proiectului de aprobare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 90/2018 referitoare la infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor, au anuntat deputatii Ioan Cupsa si Stelian Ion. "PNL, impreuna cu USR, astazi, am sesizat CCR pentru…