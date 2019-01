Stiri pe aceeasi tema

- Gica Popescu a oferit ultimele detalii despre organizarea Euro 2020 la București. Fostul internațional, consilier al prim-ministrului pe probleme de sport, a dat asigurari ca pana la startul competiției va fi gata o linie de metrou rapid de la Aeroportul Otopeni pana la Gara de Nord. "Suntem aproape…

- Gica Popescu, consilierul premierului Viorica Dancila pentru campionatul european de fotbal EURO 2020, da asigurari ca o linie de metrou de la Aeroportul Otopeni pana la Gara de Nord va fi gata pana la startul competiției. "Suntem aproape de a obține autorizația de construcție pentru linie de metrou…

- "Vor fi gata... Se vor antrena si pe Ghencea, si pe Gulesti si pe Arcul de Triumf. S-ar putea sa nu fie gata hotelurile, pentru ca fiecare stadion are inglobat cate un mini-hotel. S-ar putea ca respectivele camere sa nu fie dotate. Dar se vor putea antrena (n.r. - echipele participante la Euro). Proiectul…

- Nicolae Dica a vorbit despre viitorul sau și spune clar ca nu ar accepta vreodata sa mearga la Dinamo sau Rapid. Tehnicianul susține ca in cariera sa n-ar refuza CSA Steaua, echipa care acum e lider in Liga a 4-a și poate promova. "N-aș antrena o rivala, ma refer la Dinamo și Rapid. In rest aș antrena…

- In ciuda faptului ca ridicarea noului stadion Dinamo este nu intarziata, ci foarte intarziata, pentru EURO 2020, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, si presedintele CS Dinamo, George Cosac, au afirmat ca noua arena, care va fi construita in zona vechiului velodrom, este in grafic pentru organizarea…

- Steaua si Rapid aveau un parcurs absolut fantastic in Cupa UEFA. Rivalele din Bucuresti s-au intalnit in sferturile de finala ale editiei 2005-2006, iar Petre Marin crede ca s-a intamplat ceva necurat la tragerea la sorti facuta de UEFA. Gigi Becali arunca BOMBA! "Iau inapoi ISTORIA si PALMARESUL,…

- Romania se afla printre țarile care organizeaza EURO 2020, insa pare ca lucrurile nu se mișca așa cum ar trebui la noi in țara. Stadioanele "Steaua", "Dinamo", "Rapid" și "Arcul de Triumf" sunt incluse in acest proiect, insa pana acum lucrarile au inceput doar la primul și ultimul. Recent, o comisie…