- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scapat de problemele in justiție și acum se pregatește sa iși impuna dominația totala asupra filialelor județene ale PNL. Surse din conducerea PNL susțin, pentru STIRIPESURSE.RO, ca ar tebui inlaturați 10 președinți de filiala incomozi pentru Orban, iar pentru asta,…

- Ce vrea sa faca Sorin Ovidiu Vintu dupa ce iese din inchisoare. Intr-un interviu pentru postul B1 TV, fostul mogul de presa, condamnat la opt ani de inchisoare, a spus ca ar putea sa intre in politica, dupa ce iși ispașește condamnarea. Sorin Ovidiu Vintu nu exclude intrarea in politica, dupa ce iese…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Mircea Dusa, a participat marti, 6 martie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe aparare, prezidata de inaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini.Potrivit…

- Mircea Purcaru, vicepresedinte ALDE Arad, este de parere ca prestatia PNL pe scena politica este din ce in ce mai „derutanta”, iar oamenii nu mai inteleg ce doreste, de fapt, acest partid. „Un vicepresedinte al PNL tuna si fulgera impotriva coalitiei de guvernare PSD-ALDE, pentru ca nu si-a respectat…

- Recent ti-ai cheltuit toata agoniseala pe o masina la mana a doua. Ai fost foarte fericit si multumit de ea pret de cateva saptamani, insa iata-te ajuns in situatia in care autovehiculul nu iti mai porneste. Din pacate, mai toti banii pe care ii aveai stransi i-ai cheltuit la achizitie, asa…

- Fostul premier este revoltat și de faptul ca Ludovic Orban, deși a fost blocat cu un dosar penal in momentul in care și-a anunțat candidatura la alegerile pentru primaria București, nu se arata deranjat in nici un fel de acest aspect. "Au trecut 13-14 luni de cand PSD a caștigat alegerile…

- Cresterea ofertei comerciale de valuta a asigurat raportului euro/leu a avut o evolutie mai linistita in perioada analizata, Mai agitat a fost dolarul american, influentat de parcursul lui fata de moneda unica. Dupa o crestere la 4,6623 lei, medie mai mica cu circa 0,8 fata de maximul istoric de 4,6599…

- Noul presedinte ales al Organizatiei Judetene a PMP Sibiu, Ingrid Hohr, face naveta saptamanal, cu avionul, din Germania in Romania, pentru a face politica. "In PMP Sibiu suntem toti cu servici, nu depindem de politica. Eu am un business in domeniul cosmetic, in Germania. Am doua cetatenii.…

- Suedia, in componenta cu Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson si Fredrik Lindstroem, a castigat media de aur in proba de stafeta masculina (4x7,5 km) la biatlon, vineri, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, cu timpul de 1h15min16sec5/10 (niciun foc ratat), in timp ce Romania…

- Potrivit datelor publicate vineri de Eurostat, Romania are al treilea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana. Cel mai mic salariu minim, de 261 de euro pe luna, este deținut de Bulgaria, apoi de Lituania, cu 400 de euro, și Romania, cu 408 euro. La nivel general, salariul minim…

- "Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale Romane. Se discuta despre tipul de submarin pe care sa-l putem avea in dotarea fortelor navale. Inca nu avem definitivata aceasta analiza tehnica pe care ne-o dorim. Odata ce analiza tehnica va fi gata, pasii…

- La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii. 'Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea mea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- HBO Europe a autorizat realizarea celor sase episoade ale miniseriei thriller, a carei actiune este plasata in Germania si Romania, reprezentand prima coproductie internationala a retelei. „Hackerville" a fost creat de Ralph Martin si Joerg Winger, din partea companiei germane UFA Fiction, cei doi fiind…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu i-a transmis un ultimatum lui Toader, dupa ce acesta va reveni in țar. ”Ori ia niste masuri foarte radicale in cazul scandalului DNA sau isi pune mandatul pe masa”, a spus liderul PSD, la Antena 3. ”Eu spun asa: domnul Tudorel, care a zis ca nu mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea sustine ca nu doreste ca Laura Codruta Kovesi sa plece de la conducerea DNA, comentand stenogramele publicate de procurori luni dimineata. “Eu nu vreau plecat pe nimeni, fiecare sa plece cand ii vine sorocul si aici nu se pune problema sa plece…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de guvernamant.…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Dupa ultimele ajustari, echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018 numara 28 de sportivi, dintre care o rezerva, și 27 de tehnicieni și oficiali. Romani, in concurs, pe 12 februarie. 12,50 sanie: simplu feminin, primele doua manse (Raluca Stramaturaru)…

- "Ministrul Tudorel Toader a avut o exprimare care va ramane antologica acum vreo luna de zile: cancelariile se exprima atat cat le permitem noi. La fel și Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeana. Sigur, noi, ca romani, ar trebui sa ne simțim umiliți și revoltați de acest…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua". …

- Ce a aparut pe pagina de socializare a Lidiei Buble dupa ce s-a spus ca mu mai formeaza un cuplu cu Razvan. Dialogul dintre artista și unul dintre prietenii virtauali a starnit amuzamentul tuturor. Atitudinea de zilele acestea a Lidiei Buble a starnit reacții neașteptate și toata lumea crede ca este…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Au fost distribuite ziare de prezentare a activitații USR, la un an de activitate parlamentara, și totodata au fost completate chestionare prin care sunt evaluate pozițiile cetațenilor fața de situația prezenta din Romania. „In calitate de partid tanar, nou aparut pe scena politica romaneasca,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Acesta s-a referit la faptul ca Ludovic Orban, liderul PNL, și Dan Barna, liderul USR, au mers la Palatul Cotroceni, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, cu varianta alegerilor anticipate. Remus Borza a declarat ca, daca aceasta criza s-ar fi prelungit și am fi ajuns la alegeri anticipate,…

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa sedinta Biroului Executiv al liberalilor, ca "PSD dauneaza grav Romaniei" si ca singura solutie este ca PSD sa dispara de la guvernare. Ludovic Orban a sustinut necesitatea declansarii alegerilor parlamentare anticipate, chiar daca "este dificil…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa plece acasa”. …

- In noiembrie, cele mai mari cresteri anuale ale productiei industriale au fost raportate in Slovenia (9,9%), Romania (9,3%) si Cehia (8,5%), singurele scaderi fiind in Irlanda (minus 10,1%), Olanda (minus 4,7%), Danemarca (minus 2,7%) si Croatia (minus 1,6%). In noiembrie, comparativ cu…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Aproximativ 50.000 de sasi si svabi din Transilvania si Banat au fost deportati in Rusia dupa al Doilea Razboi Mondial. Aproape 10.000 dintre acestia au murit in lagarele rusesti. In satele si orasele din Transilvania mai exista inca supravietuitori ai deportarilor, care nu au vrut sa paraseasca Romania…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Anatol Basarab a spus pe larg previziunile pentru 2018 in cazul fiecarei cifre personale in parte. Aceasta se calculeaza adunand ultimele cifre din anul nașterii (pentru 1966: 6+6 = 12; 1+2 = 3. Cifra 3 este cifra personala pentru anul de naștere 1966. Cifra personala 1: Puterea cea mai mare…

- Premierul Mihai Tudose a transmis, duminica, un mesaj de Anul Nou, in care spune ca si-ar dori ca, in 2018, romanii sa aiba puterea de a transforma fiecare reusita individuala intr-una de grup, asa cum au facut inaintasii. "Dragi romani, atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- Este originara din Sieu Magherus, a plecat in Germania din 2003, unde lucreaza ca manager la „Golfpark am Lowenhof”, un club cu peste 800 de membri, oameni cu suflete mari care fac daruri multor copii din Romania. Ieri a fost randul copiilor de la Scoala Gimnaziala Nuseni sa primeasca și sa ofere bucurie...

- USR "someaza" liderii coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, se arata intr-un comunicat al Uniunii transmis vineri AGERPRES.Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu…

- Fostul selectioner, Anghel Iordanescu, a tinut sa-l felicite pe Gigi Becali dupa transferul lui Olimpiu Morutan de la FC Botosani, spunand ca noua politica a FCSB-ului este foarte buna. "Politica pe care o are FCSB, in momentul de fata, e foarte buna. Gigi Becali a schimbat strategia clubului.…

- Lucian Avramescu ”Va cacati pe centenar!” E un anunt-concluzie. Cine-l face? Cineva, explicit. Altii, inalti, intregesc spusa cu dibacii și acolade. Citesc scarboase anunturi care-mi cutremura sufletul. De la puterea executiva, de la partidele puterii și opozitiei, de la piticul academic Tudorel, ministru…

- Calin Popescu Tariceanu a atacat dur reprezentanții Opoziției în plenul Senatului privind aderarea României la Uniunea Europeana. "Vad anumiti vorbitori care cred ca politica si Romania a inceput odata cu ei, adica cu un an in urma. Puteti sa tineti cont de un lucru: ca Romania…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost…