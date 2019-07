Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a explicat, marți, ca s-a abținut din a o vota Ursula von der Leyen candidatul liderilor UE pentru postul de președinte al Comisiei Europene, din cauza unor “reguli de votare din Germania”, scrie Reuters . Ursula von der Leyen a fost propusa “unanim, cu o singura abținere,…

- Numirea noului Avocat al Poporului, in persoana fostei eurodeputate Renate Weber, propusa de ALDE, starneste reactii dure din tabara opozitiei. Fostul ministru al Justitiei din Guvernul Ciolos, Raluca Pruna, considera ca dupa esecul de la europarlamentare ALDE nu ar mai avea dreptul la functii cu…

- Vasile Toma, senatorul PSD de Iasi, sustine ca partidul ar trebui sa ocupe zona de centru a politicii si chiar sa-si schimbe denumirea, adaugand ca, daca PSD nu va promova competenta, atunci nu va mai ramane in formatiune.Senatorul social-democrat Vasile Toma a declarat, luni, pentru News.ro…

- "Opoziția iși rupe dinții in fiecare zi atacand PSD, așa cum oștile lui Mohamed Cuceritorul și-au rupt lancile in zidurile Cetații Neamț." Afirmatia ii apartine presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene, un apropiat al lui Liviu Dragnea.Arsene sustine, intr-o postare pe Facebook, ca "este prima…

- „Da, oameni buni, așa gandește un ”judecator”... culmea și membru CSM”, reacționeaza avocata Ingrid Mocanu la afirmațiile judecatorului CSM, Bogdan Mateescu, care a atras atenția asupra inmulțirii faptelor antisociale din ultima perioada, menționand ca ar trebui sa ne intrebam daca nu cumva acestea…

- Tudorel Toader a anuntat joi ca va merge la Guvern, unde ii va prezenta premierului Viorica Dancila demisia sa din functia de ministru al Justitiei.Merg la Guvern si prezint doamnei prim ministru demisia din functia de ministru al Justitiei. Domnia sa va decide ce face cu aceasta demisie, cel mai probabil…

- Deputatul Eugen Nicolicea este varianta cea mai vehiculata sa-i ia locul lui Tudorel Toader la Ministerul Justiției in condițiile in care PSD vrea remanierea acestuia din urma. In varsta de 62 de ani,...