- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, luni ca s-a întors acasa dupa ce a suferit o noua intervenție chirurgicala care a avut loc la Spitalul Cantacuzino din Capitala. Firea a scris pe pagina sa de Facebook ca se va întoarce la PMB dupa recuperare.„Nicaieri nu…

- Fostul angajat al Ministerului economiei, Dumitru Barbalat, vine cu acuzatii dure la adresa Guvernului Sandu. Acesta a scris pe pagina sa de Facebook ca reprezentantii institutiei au trisat niste date importante ce tin de Programul de activitate al Guvernului si au incalcat Legea

- Lavinia Pirva a devenit pentru prima oara mama, in luna mai, cand a nascut un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Alexandru. La doua luni de cand a nascut, artista a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare impreuna cu bebelușul ei, la primele ore ale dimineții. „Dimineața…

- "Unii lideri ai opoziției sunt infierați pentru ca hop ies pe la televiziuni dubioase și jap se mai și intalnesc cu alți lideri politici, și ei cam dubioși. Unii ar spune ca asta este ca atunci cand nu-ți lași prietena sa iasa din casa de teama sa nu ți-o fure altul sau o controlezi cu telefoane…

- Victor Ponta a lansat un atac dur la adresa lui Ludovic Orban, despre care spune ca este „un combinator politic din anii 90, mincinos, prefacut și iresponsabil” iar schimbarea lui Dancila cu liderul PNL ar însemna sa „ne batem joc de oameni”.„NU poți sa faci…

- Jurnalista Antena 3 Catalina Porumbel a reacționat, vineri, intr-o postare pe Facebook, la valul de mesaje starnit de USR la adresa sa, dupa un dialog mai aprins in emisiunea pe care o modereaza cauzat de jignirile aduse, in direct, de un senator USR telespectatorilor postului de televiziune. “USR…

- Bucurie mare in tabara ALDE, dupa ce judecatorii l-au achitat definitiv pe Calin Popescu Tariceanu in procesul in care a fost judecat pentru acuzatia de marturie mincinoasa. Senatorul ALDE Daniel Zamfir a scris pe Facebook ca, deși a fost etichetat de președintele Klaus Iohannis drept ”penal”, ”Tariceanu…

- Ionuț Cristache, jurnalist TVR 1, a remarcat ce a spus Klaus Iohannis la lansarea carții „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa". ”Iohannis si logica "Cineva trebuie sa și scoata cartea dupa ce o scrii. Și am gasit vechiul meu partener, Curtea Veche, care s-au aratat de-a dreptul entuziasmați.…