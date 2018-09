Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Nichifor (87 de ani), unul dintre tinerii militanti ai organizatiei clandestine de rezistenta anticomunista Garda Nationala (1948-1949), alcatuita din elevi bucuresteni, cu varste intre 14-18 ani, a cunoscut teroarea si regimul de exterminare de la Jilava, Poarta Alba si Vacaresti, dupa ce,…

- Cetateanul emblematic pentru comuna Crucea este preotul paroh Serghie Oancea, fiu al satului.Este singurul preot fost detinut politic in viata din Arhiepiscopia Tomisului. S a nascut pe 27 iulie 1926 in comuna Crucea, jud. Constanta. A fost arestat in 1949 si a facut trei ani si sase luni de inchisoare…

- Barbatul din Bistra, retinut de politistii din comuna pentru ca a incalcat ordinul de protectie detinut de sotia sa, va fi cercetat in stare de arest preventiv. Potrivit IPJ Alba, in 22 august, politistii Postului de Politie Bistra l-au prezentat pe un barbat de 46 de ani, din comuna Bistra, cercetat…

- Un barbat din comuna Bistra a fost retinut de Politie, dupa ce nu a respectat prevederile ordinului de protectie detinut de sotia sa. Va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. Potrivit IPJ Alba, marti, 21 august, politistii Postului de Politie Bistra au luat masura retinerii…

- Ion Tudorean este unul dintre oamenii care au simtit pe pielea lor ce inseamna „democratia populara“. Satul de nedreptatile bolsevicilor, a decis sa lupte impotriva acestora. A fost prins si a infundat timp de 10 ani puscariile si lagarele de munca. A supravietuit si acum ne spune povestea sa.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a decorat pe fostul deținut politic Mihail Giuran cu Ordinul Național Serviciul Credincios in grad de Cavaler, alți 13 cetațeni primind, in 26 iunie, de Ziua Drapelului Național, aceeași distincție. Profesorului pensionar care a petrecut in ...

- Cooperarea Republicii Moldova cu Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, precum si asistenta in diferite domenii, oferita de catre organizatie tarii noastre, au constituit subiectele discutiei in cadrul intrevederii secretarul general de stat al MAE IE, Mihail