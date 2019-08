Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva a numit directorul general al Romsilva prin Hotararea cu nr. 23/23.08.2019. Astfel, conducerea executiva a Romsilva va fi asigurata de Gheorghe Mihailescu pentru un mandat cu durata de la data de 24.08.2019 pana la data de 31.12.2021.…

- Romania pierde trei hectare de padure pe ora, iar autoritatile refuza sa recunoasca dezastrul. Potrivit estimărilor făcute de voluntarii de la „Greenpeace”, Bucovina a devenit din nou ținta defrişărilor ilegale şi asta pentru că deţine una dintre cele…

- Ministrul apelor și padurilor, Ioan Deneș, a inspectat, vineri, Padurea Letea, rezervație naturala de tip forestier, situata intre brațele Sulina și Chilia, in Rezervația Biosfera Delta Dunarii. Demnitarul a fost insoțit de directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva (RNP ROMSILVA),…

- ROMSILVA INVITA SPECIALIȘTII UNESCO ȘI IUCN SA EVALUEZE MODUL IN CARE SUNT ADMINISTRATE PADURILE DIN PATRIMONIUL UNESCO Directorul general al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu, invita specialiștii Comisiei comune ai Centrului pentru patrimoniul mondial al UNESCO și specialiștii…

