- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora…

- Renumitul seismolog Gheorghe Marmureanu ii avertizeaza pe romani ca va urma un cutremur de peste 6 grade in perioada urmatoare. Nimeni nu știe insa cu exactitate cand se va produce seismul. Directorul onorific al Institutului Național pentru Fizica Pamantului arata insa ca seisimele mici, precum cel…

- "Este cel mai mare cutremur din acest an, care a aparut dupa o pauza de cinci luni. Ultimul cutremur cu magnitudine de peste 4 a fost la sfarsitul lunii octombrie 2017 si era de asteptat sa apara un cutremur de acesta, moderat il numim noi, pentru ca Vrancea genereaza astfel de cutremure destul de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 a avut loc în urma cu putin timp, în zona Vrancea. Seismul a fost evaluat initial la 4,7 si apoi revizuit. ”În ziua de 14/03/2018 la ora 12:24:49(ora României) s-a produs în Zona seismica Vrancea,…

- Directorul onorific al Institutului National pentru Fizica Pamantului, Gheorghe Marmureanu, a vorbit, recent despre urmatorul mare cutremur ce vizeaza Romania și a ajuns la cateva concluzii interesante.

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) a revizuit in scadere la 4,4 pe scara Richter magnitudinea cutremului inregistrat miercuri la pranz, la ora 12:24, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea. Si adancimea la care s-a produs seismul a fost revizuita in scadere…

- Mihai Diaconescu, reprezentant al Institutului pentru Fizia Pamantului, sustine ca seismul cu magnitudinea 4,6 pe Richter se incadreaza in activitatea seismica normala, existand posibilitatea sa fie o replica a acestuia cu magnitudinea maxima 2. "La un cutremur de 4,6 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,7 pe scara Richter s-a produs miercuri la pranz, la ora 12:24, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului...

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 grade pe Richter a avut loc miercuri, cu epicentrul in zona Vrancea, la adancimea de 128 de kilometri. Seismul s-a resimtit si la Bucuresti. Seismul, care s-a produs la ora 12:24:45, a fost anuntat de Institutul National de Fizica a Pamantului pe…

- Cutremur de 4,7 grade pe 14 martie 2018. Este cel mai puternic seism din acest an. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: Nehoiu (41 km), Covasna (45 km), Slanic-Moldova (52 km), Targu Secuiesc (55 km), Odobești (56 km). Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul de 3,7 grade s-a produs la ora 1:22, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor furnizate de INFP. Un…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs in Romania in jurul orei 00:57, in zona seismica Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 02/03/2018 la ora 00:57:39(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudine 2.7 s-a produs marti in zona Vrancea-Buzau, anunta Institutul de Fizica a Pamantului. Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs sambata, la ora 12.00, in judetul Buzau, la o adancime de doar 7,4 kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica…

- S-a miscat pamantul in zona seismica Vrancea, in urma cu aproximativ o ora. Cutremurul a fost unul de suprafata. Si a avut 3.6 grade pe Richter, anunta specialistii de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, pe site-ul INFP. S-a produs la 11 si 59 de minute, la o adancime…

- Un nou seism a avut loc, sambata dimineata, in Romania. Cutremurul s-a produs in judetul Vrancea si a avut magnitudinea 2,9, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs joi in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 10:07, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

- Doua cutremure au avut loc noaptea trecuta in Romania. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul seism a avut loc la ora 00:12 in judetul Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 2.8 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 137,6 km. Cel de al…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Inca o serie de cutremure consecutive in Romania. Incepand cu 2 februarie, mai multe cutremure au avut loc zilnic in zona Vrancea. Ultimul cutremur a avut loc pe 6 februarie și avut o magnitudine de 2.8 pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:…

- Cutremur in județul Buzau, pe 4 februarie 2018. Un seism avut loc duminica, 4 februarie, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit site-ului Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul – de magnitudine 3,9/Richter – a avut loc la ora 15.15, la…

- Inca un cutremur lovește Romania in zona cu cea mai mare activitate seismica, Vrancea. Acesta s-a produs duminica seara in jurul orei 23:22, la o adancime de 104 kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 28/01/2018 la ora 23:22:09(ora…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora 5:20, la adancimea de 13,5 kilometri,…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism, de 3 grade pe Richter, a fost inregistrat la ora…

- Dupa ce au studiat cutremurele de peste 7 grade de la 1900 incoace, oamenii de știința americani au ajuns la concluzia ca seismele puternice au fost mai numeroase dupa cicluri de cinci ani de incetinire a rotatiei Pamantului. Iar acest fapt indica un risc ridicat pentru acest an. Directorul onorific…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs vineri dupa-amiaza, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la ora locala 16:58 in judetul Vrancea, la adancimea de 104,7 kilometri. Cutremurul…

- Cutremur in Romania, la doar 7 kilometri adancime, luni seara. Seismul s-a produs in zona Vrancea și a avut magnitudinea de 2,3 grade. Un nou cutremur de suprafata s-a produs in Romania, mai precis in judetul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara…

- Un seism cu magnitudinea de 2,6 grade pe scara Richter s-a produs marti dupa-amiaza în România. Cutremurul a avut loc în judetul Vrancea, la ora 13.02, la o adâncime de 120 de kilometri. Tot marti, s-a mai produs un seism în regiunea Blacanilor, cu…

- Un cutremur puternic a avut loc in Muntenegru, tara aflata la cateva sute de kilometri de Romania. Cutremurul a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului.

- Conform Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur a avut magnitudinea 3,1 si s-a produs la ora 01.33, in judetul Buzau. Cutremurul s-a inregistrat la o adancime de 127 de kilometri. Un alt seism, cu magnitudinea 2,4, a avut loc la ora 03.25, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta seara (marți), in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 127 kilometri. „In ziua de 26/12/2017 la ora 17:18:27…

- Institutul National pentru Fizica Pamantului a anuntat sambata ca un nou cutremur a avut loc in zona Vrancea. Seismul a fost inregistrat la ora 13:09:42, la o adancime de 95.3km. Cutremurul a fost de 2.6 pe Scara Richter. In Romania, ultimul cutremur cu mai mare de 4 grade a avut loc in 28…

- Cutremur in Vrancea luni, 18 decembrie. Seismul a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter si s-a produs luni dimineața. Cutremurul a fost localizat la o adancime de 98,7 km si a avut loc la ora 03.22 (ora Romaniei), epicentrul fiind localizat la 157 km distanta de Bucuresti si 42 km distanta de…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta noapte in judetul Vrancea.Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la o adancime de 98,7 km.Conform emsc csem.org cutremurul a avut loc la ora 3.22 ora Romaniei, epicentrul fiind localizat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Vrancea, zona seismica Vrancea, la adancimea de 81.6 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs vineri dimineata, în judetul Vrancea. Seismul a avut loc la ora 05.24, la adâncimea de 127,4 kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. În aceasta saptamâna…

- Seismul a avut magnitudinea de 3.2 pe Richter și s-a produs la ora 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Intorsura Buzaului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…