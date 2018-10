Stiri pe aceeasi tema

- Luni vremea este calda in aproape intreaga țara, temperaturile ajungand sa masoare in termometre pana la 26 de grade. Soarele va fi prezent cam peste tot, mai apar cativa nori prin vest si nord-vest si, izolat, in zona de munte. La amiaza vor fi 17 grade pe litoral si 25 de grade local in Crișana, Transilvania…

- Guvernul a inființat Comisia Nationala de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca Romania intenționeaza sa treaca la moneda euro imediat dupa finalizarea acestui ciclu de guvernare.Citește și: Dragnea a demarat 'Operatiunea…

- Meteorologii au emis o informare meteo de intensificari ale vantului, și racire accentuata, care intra in vigoare din aceasta seara si tine pana miercuri dimineata. Totodata, a fost emis un cod galben de vant, valabil luni in intreaga țara. Concret, de duminica seara, de la ora 23:00, pana miercuri…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest final de saptamâna, iar începând de duminica seara, temperaturile vor scadea pâna la 13-15 grade în zonele de nord. De miercuri, racirea se va simti si în celelalte regiuni ale tarii.„Vorbim…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a afirmat ca Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de presedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucuresti, poate impulsiona, prin relatiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai inalt nivel, transmite Agerpres. Diplomatul roman…

- Gheorghe Marmureanu a tinut sa faca lumina in acest subiect si a dezvaluit cand va veni marele seism. Folosind date statistice, cunoscutul seismolog a precizat ca nu ne putem astepta la o miscare tectonica importanta in Romania inainte de anul 2040. "Discutam de cutremur mare din 2040. Ce…

- Ploi abundente pana la ora 23:00, vreme instabila și coduri hidrologice Foto: Adriana Tudose / RRA Meteorologii au extins avertizarea Cod Galben de ploi abundente pâna diseara la ora 23:00, dar vremea ramâne instabila pâna la sfârșitul saptamânii. Sunt…

- Meteorologii au extins valabilitatea codului galben Meteorologii au extins valabilitatea codului galben de ploi abuntente si vreme instabila pâna mâine seara. Sunt vizate judetele din estul si sud estul tarii, dar si Carpatii Orientali si Meridionali. Pâna în aceasta seara,…