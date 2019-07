Gheorghe Ionel, fost şef de crematoriul Vitan-Bârzești: Sută la sută Alexandra nu a fost incinerată în acel butoi "Suta la suta nu s-a putut face o incinerare in acel butoi. Temperatura necesara incinerarii unui corp uman este de 1400 de grade Celsius. Ori in acel butoi nu se putea obtine o temperatura mai mare de 200-300 de grade Celsius. Astfel, nu ar fi ars decat parul si, poate, epiderma, pielea. Nu ar fi putut obtine niciodata acea temperatura in acel butoi. Putea sa toarne ce voia el, nu se poate obtine o asemenea temperatura. In cuptorul de incinerare, temperatura optima se obtinea dupa o ora de mers in gol a cuptorului. Si atunci, abia se ajungea la 1200 de grade. Iar arzatorul avea un diametru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

