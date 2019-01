Oceanograful Dobrogei. 140 de ani de la nasterea lui Ioan Borcea

Ioan Borcea s a nascut la 13 ianuarie 1879 in comuna Buhoci, judetul Bacau, si a murit in data de 30 iulie 1936, la Agigea, judetul Constanta. C. Motas scria despre oceanograful Dobrogei: "Borcea a fost un profesor excelent care a sustinut catedra aproape un sfert de secol… [citeste mai departe]