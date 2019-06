Gheorghe Ialomițianu, demisie din PNL ”Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brașov. Multumesc foștilor colegi din acest partid pentru buna colaborare.” a anunțat Gheorghe Ialomițianu, pe Facebook. Mesajul scurt vine sa confirme zvonurile despre o eventuala demisie. Revenim cu amanunte Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, și-a dat demisia din PNL, partid in care nu a mai activat și era doar cu numele. Acesta a postat decizia pe Facebook și a ținut sa le mulțumeasca fostilor colegi de partid pentru colaborare. „Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brasov. Multumesc…

- Fost ministru de Finanțe și deputat din partea PDL, Gheorghe Ialomițianu, a demisionat din PNL Brașov. Acesta a facut anunțul pe pagina personala de Facebook.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a postat, luni, un mesaj video pe pagina de Facebook a Ministerului Educatiei Nationale, in care le ureaza vacanta placuta, cu relaxare activa, tuturor elevilor. Mesajul este inregistrat avand in fundal sunet de picamere. "A venit ziua in care pentru cei…

- Nepotul Regelui Mihai a recunoscut ca este tatal unei fetite, adusa pe lume de o tanara din Brasov. Testele ADN au confirmat paternitatea fara dubii. Acum, Nicolae se angajeaza sa ii plateasca fiicei sale o pensie de intretinere, cel putin pana la 18 ani. Anuntul a fost facut de nepotul regelui pe…

- Un polițist i-a transmis lui Catalin Radulescu un mesaj incisiv pe Facebook, dupa ce politicianul a spus, in contextul rezultatului alegerilor parlamentare, ca medicii ar trebui sa dea salariile inapoi, iar profesorii sa plece la cules de fructe afara, pentru ca au votat contra PSD. Mesajul ofițerului…

- „Draga Tarom, robotelul dumitale nu-mi ingaduie sa scriu „1916" la anul nasterii. Nu vrea mai jos de „1919". Esti buna sa-i lungesti circuitele? Scroll down, sus inimile. Multumesc. Un calator de 100^", a scris filosoful Mihai Sora pe Facebook. Mesajul sau a devenit viral in numai cateva minute de la…

- Ilan Laufer a spus ca este mandru sa anunțe inființarea organizației PSD Florida. Mesajul sau: ”In calitate de presedinte al PSD SUA sunt mandru sa anunt infiintarea organizatiei PSD Florida. Este prima organizatie pe care o infiintam in cadrul mandatului meu. Prioritar este…

- ”Sunt bine! Probabil pe fondul oboselii acumulate, am suferit un mic incident, dar datorita profesionalismului și promptitudinii cadrelor din sistemul public medical din Romania, totul a trecut cu bine! Mulțumesc intregii echipe medicale și tuturor celor care s-au gandit la mine in aceste momente!…