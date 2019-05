Stiri pe aceeasi tema

- Un program foarte important pentru sanatatea și dezvoltarea copiilor va fi aplicat de Guvern in 2019. Marți, 7 mai, a.c, premierul Viorica Dancila a participat la prima reuniune a comisiei pentru aplicarea programului guvernamental ”Investim in copii, investim in viitor”. Obiectivul programului este…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la prima reuniune a comisiei pentru aplicarea programului guvernamental „Investim in copii, investim in viitor”, al carui obiectiv este realizarea gradinițelor cu profil sportiv. La reuniunea de la Palatul Victoria au mai participat membrii comisiei – Gabriela…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la prima reuniune a comisiei pentru aplicarea programului guvernamental Investim in copii, investim in viitor, al carui obiectiv este realizarea gradinitelor cu profil sportiv.La reuniunea de la Palatul Victoria au mai participat membrii comisiei Gabriela…

- Premierul Viorica Dancila a participat, marti, la prima reuniune a comisiei pentru aplicarea programului guvernamental "Investim in copii, investim in viitor", al carui obiectiv este realizarea gradinitelor cu profil sportiv. Potrivit unui comunicat al Guvernului, la reuniunea de la Palatul Victoria…

- Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a anunțat ca incepand cu data de 2 mai 2019, incepand cu ora 10:00, se pot depune cererile pentru finanțarea proiectelor in cadrul Programului „gROwth – Investim in copii, investim in viitor”. De precizat ca rormularelor de cerere de acord pentru finanțare…

- Patru fosti mari sportivi romani, Nadia Comaneci, Camelia Potec, Gabriela Szabo si Gheorghe Hagi, au acceptat sa fie membri ai comitetului care va selecta proiectele depuse pentru finantare in cadrul „Programului Growth - Investim in copii, investim in viitor”, initiat de Guvernul Romaniei, potrivit…

- Intr-un interviu pentru Adevarul, premierul Viorica Dancila refuza categoric ideea restructurarii Guvernului, in ciuda insistentelor lui Liviu Dragnea. Intrebata daca e posibil sa se razgandeasca in perioada sarbatorilor, Viorica Dancila a raspuns: „Foarte putin probabil“. Premierul pledeaza in continuare…

- Patru fosti mari sportivi romani, Nadia Comaneci, Camelia Potec, Gabriela Szabo si Gheorghe Hagi, au acceptat sa fie membri ai comitetului care va selecta proiectele depuse pentru finantare in cadrul ''Programului Growth - Investim in copii, investim in viitor'', initiat de Guvernul…