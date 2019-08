Stiri pe aceeasi tema

- ​Prima repriza de prelungiri Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, joi seara, dupa ce echipa FC Viitorul a învins cu 2-1 KAA Gent, dar a fost eliminata în turul doi preliminar al Europa League, ca prima repriza a meciului tur cu formatia belgiana a fost decisiva, potrivit News.ro.Citește…

- Viitorul a caștigat returul cu Gent, scor 2-1, dar a ratat calificarea in turul III preliminar al Europa League din cauza eșecului 3-6 din Belgia. „Am greșit o repriza, prima de la Gent, acolo s-a decis calificarea, acolo s-a facut diferența. Acasa am incercat sa recuperam, dar a fost greu. Am adus…

- Formația FC Viitorul a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa KAA Gent, in manșa secunda a turului doi preliminar al Ligii Europa, dar nu a acces in faza urmatoare, deoarece in partida tur pierduse cu 3-6, astfel ca echipa din Belgia merge mai departe cu scorul general de 7-5.…

- Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, joi, dupa infrangerea cu 3-6 din meciul cu Gent, ca el spera intr-o minune si in posibilitatea ca echipa lui sa se califice in turul al treilea preliminar al Ligii Europa potrivit news.ro"O infrangere grea. Cred ca ofensiv am jucat bine, de…

- Antrenorul Dan Petrescu s-ar multumi cu un rezultat de egalitate, 0-0, in prima mansa cu Maccabi Tel Aviv, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, anunța news.ro.Citește și: Incredibil! Viitorul șef a CNAS a fost ANCHETAT de DNA "Eu tot timpul am fost de acord in cupele…

- Fotbalistul Florin Tanase a declarat, joi seara, la Pro X, dupa calificarea FCSB in turul doi preliminar al Ligii Europa, ca in cazul in care va veni o oferta de la un club important pentru el, atunci il va ruga pe Gigi Becali sa il lase sa plece, anunța news.ro.Citește și: Dezvaluirea momentului!…

- Tehnicianul echipei Arsenal Londra, Unai Emery, a declarat dupa finala Ligii Europa, scor 1-4 cu Chelsea, ca formatia sa a încercat sa ramâna în joc la Baku, dar primul gol primit a schimbat totul, scrie News.ro.“Felicitari echipei Chelsea. Noi am jucat bine în…

- Mihai Teja a vorbit azi la conferința de presa de dinaintea meciului cu CFR Cluj, de duminica, ora 20:30, ultimul ca antrenor al echipei roș-albastre. Mihai Teja a susținut ca FCSB nu a pierdut titlul in meciurile din sezonul regulat, cand a facut egal cu Dunarea Calarași, Concordia Chiajna și FC Voluntari,…