- Actrita Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi si sora mai mare al lui Ianis, a scris un mesaj pe Facebook in care i-a felicitat pe cei de la FC Viitorul pentru castigarea Cupei Romaniei, relateaza News.ro.Citește și: Cristian Tudor Popescu il UMILEȘTE PUBLIC pe Gica Hagi, dupa ce a spus nu il…

- Astra a deschis scorul in finala Cupei Romaniei cu Viitorul prin Denis Alibec. Starul giurgiuvenilor a inscris direct din lovitura libera in minutul 41. Faultul lui Vina asupra lui Llullkau a nascut faza din care Alibec a inscris. Varful Astrei a trimis un șut naprasnic de la 20 de metri, la care Cojocaru…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu l-a criticat, sambata, pe Gheorghe Hagi, dupa ce fosta mare glorie a fotbalului romanesc a declarat ca nu stia ca duminica sunt alegeri si ca pe el oricum nu-l intereseaza decat fotbalul. „Nici eu nu stiam ca Gica Hagi a jucat pentru nationala Malaeziei. Votul de maine…

- Gheorghe Hagi, 54 de ani, antrenorul Viitorului, a oferit o reacție surprinzatoare atunci cand jurnaliștii l-au intrebat daca va merge sa voteze la alegerile europarlamentare și la referendumul de duminica, 26 mai. „La vot? Nici nu știam. Noi muncim, noi facem fotbal și ne intereseaza fotbalul. Fotbalul…

- Viitorul joaca luni ultimul meci pe teren propriu din acest sezon, intalnind chiar viitoarea adversara din finala Cupei Romaniei, Astra Giurgiu. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Daca oaspeții nu mai au niciun obiectiv in campionat, baieții…

- Gheorghe Hagi a anunțat ca deciziile in privința transferurilor de jucatori, inclusiv in privința lui Ianis Hagi, se vor lua dupa finala Cupei Romaniei, de pe 25 mai. Viitorul infrunta Astra in finala Cupei Romaniei, pe 25 mai, la Ploiești. „Nu discutam despre plecari in acest moment, mai avem trei…

- Viitorul a trecut de CSU Craiova, scor 2-1, in manșa tur a semifinalei Cupei Romaniei. Gica Hagi a vorbit despre meci, dar și despre transferul lui Razvan Marin la Ajax. Returul se joaca pe 23 aprilie, la Ovidiu; In cealalta semifinala, Astra s-a impus in deplasare contra lui CFR Cluj, scor 3-1. „Am…

- Fanii FCSB-ului nu pot trece peste eșecul suferit etapa trecuta cu Viitorul, 1-2 pe teren propriu. La meciul de dumincica seara de la Giurgiu, aceștia i-au luat la ținta pe Ianis Hagi și Gheorghe Hagi. Cei 20-30 de fani ai roș-albaștrilor prezenți la Giurgiu l-au luat prima oara in colimator pe Gheorghe…