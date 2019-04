Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele de imagine al clubului de fotbal FCSB, fostul mare portar Helmuth Duckadam, a fost sarbatorit, miercuri, la resedinta Ambasadorului Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, cu ocazia aniversarii a 60 de ani. Diplomatul, care i-a oferit fostului portar al echipei Steaua un…

- La implinirea varstei de 60 de ani, Helmuth Duckadam a fost primit cu mult fast de ambasadorul german Cord Meier-Klodt. Recepția desfașurata la ambasada Germaniei din București a avut oaspeți de seama. Nume importante ale sportului romanesc, printre care Iosif Rotariu, Mihai Stoichița, Gabriela Szabo…

- Opt dintre cele mai mari orase din Romania genereaza peste jumatate din Produsul Intern Brut (PIB) al tarii si suntem de acord ca este mare nevoie de dezvoltarea mai multor astfel de motoare de crestere economica, a afirmat, marti, in cadrul conferintei "Cities of Tomorrow", ambasadorul Germaniei…

- Rezultat remarcabil pentru voleiul feminin lugojean. CSM Lugoj a obținut calificarea in Final Four-ul Cupei Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins, marți seara, in fața propriilor suporteri, cu 3-0 (25-18, 25-23, 29-27), pe CS Știința Bacau. Astfel, in ultima faza a Cupei Romaniei…

- * FCSB a debutat cu stangul in faza play-off a Ligii I de fotbal, dupa ce a fost invinsa de FC Viitorul cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe Arena Nationala din Bucuresti. * FC Botosani a terminat a egalitate cu Concordia Chiajna, scor 0-0, luni seara, pe teren propriu, intr-o partida…

- Dupa ce la inceputul acestui an și-a dus elevii la teatru, de data asta, Carmen Iohannis a mers cu aceștia la o ora de pictura. Astfel ca, Prima Doamna a Romaniei a petrecut cateva momente de relaxare alaturi de liceenii de la Gheorghe Lazar Prima doamna a postat pe pagina ei de Facebook cateva poze,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, s-a intalnit luni, la Bucuresti, cu ministrul Gergely Gulyas, seful Oficiului Prim-ministrului Ungariei, coordonator al afacerilor europene, si a vorbit cu acesta despre perspectivele Summitului informal ce va avea loc in mai la Sibiu. In cadrul…

- Carmen Iohannis a postat pe contul de socializare o imagine in care apare impreuna cu elevii sai si alaturi de ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, si de sotia acestuia. Prima doamna este dirigintele unei clase a lX-a de la Colegiul „Gheorghe Lazar”. „Prima iesire la teatru cu clasa…