Gheorghe Grad, SRBA: Sunt niste dezechilibre uriase intre ceea ce ofera asiguratorii si serviciile clinicilor medicale private

- Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijina comunitatea locala prin imbunatațirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiești, investind in dotarea cu echipamente medicale. Acest proiect vizeaza echiparea sectiei Neurochirurgie a Spitalului Judetean…

- Ultimele modificari ale Codului fiscal, care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, lasa pe dinafara informațiile in ceea ce priveste asigurarile de sanatate de la stat, mii sau chiar zeci de mii de persoane care obtin venituri din activitati independente. Este vorba despre cele care…

- In prezent, accesul la asistenta medicala, tratament si masuri de recuperare medicala in tara este limitat, prin dispozitiile art.6 alin.(1) din OMAI nr.24/2009, la unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie, ale ministerelor/institutiilor…

- Autoritatea de concurenta a constatat ca, la ora actuala, nu exista o evidența clara și completa a companiilor care pot asigura service pentru aparatele/echipamentele de radiologie-imagistica medicala

- Consiliul Concurentei pune in consultare publica analiza preliminara pe piata serviciilor de reparatii si intretinere pentru echipamentele de radiologie imagistica medicala. Analiza a urmarit o mai buna cunoastere a a modului de desfasurare a activitatii companiilor active atat pe piata de service,…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu a declansat o ancheta interna, in urma unui scandal care a avut loc sambata la Unitatea de Primiri Urgente. In centrul atentiei au fost primarul comunei Slivilesti, Sorin Bucurescu, si fiica acestuia. Tanara, in varsta de 20 de ani, s-a simtit rau…

- Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, in baza solicitarilor facute de medicii sefi de sectie si a prioritatilor stabilite de Comitetul Director, a solicitat CJ Dambovita aprobarea pentru achizitia de active fixe -aparatura medicala si dispozitive medicale, necesare des-fasurarii actului medical,…

- Rețeaua medicala Medcenter, ce cuprinde peste 20 de centre medicale și laboratoare de analize in Romania, a implementat un sistem informatic bazat pe cloud, folosind infrastructura Euroweb Romania. In implementarea propriilor sisteme CRM/ERP, Medcenter a optat pentru soluțiile cloud furnizate de Euroweb,…

- ”Avem, in Romania, asigurari de sanatate obligatorii. Daca ma uit ca sunt aproape cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de persoane. Cred ca e momentul sa ne intrebam daca ne dorim asigurari de sanatate in Romania, daca ne dorim un sistem bazat pe plata, cat ne dorim si cine sa suporte.…

- Presedintele CNAS, Laurentiu Mihai, a declarat ca, in Romania, se platesc prea putine contributii pentru serviciile medicale pe care cetatenii si le doresc, iar principalul motiv este legat de faptul ca, la noi in tara, sunt cinci milioane de contributori pentru 19 milioane de locuitori.

- Sistemul public de sanatate are nevoie de "tratament soc", care trebuie administrat in infrastructura medicala, in aparatura moderna si pentru motivarea personalului de specialitate, a afirmat marti premierul Mihai Tudose."Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in…

- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau se numara printre cele 34 de unitati sanitare din tara care primesc echipamente medicale de ultima generatie. Spitalul buzoian va fi dotat cu un RMN, aparat de rezonanta magnetica nucleara, si un PACS, sistem informatic de arhivare a imaginilor medicale.

- Spitalul Județean de Urgența Buzau se numara printre cele 34 de unitați sanitare din țara care vor primi echipamente medicale de ultima generație. Spitalul buzoian va fi dotat cu un RMN, aparat de rezonanța magnetica nucleara, și un PACS, sistem informatic de arhivare a imaginilor medicale. La semnarea…

- Intr-un comunicat de presa emis duminica seara, la ora 21:00, conducerea CJAS Hunedoara anunța ca vor putea semna noile contracte cu CAS și ceilalți medici de familie, care n-o facusera, in urma protestului lor. ”In ultimele trei zile, respectiv vineri, sambata si duminica, toti cei 135 de…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) atrag atentia public Casei Nationale de Medicina Familiei (CNAS) ca are, conform Legii 95, ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) au transmis, joi seara, un comunicat de presa comun in care atrag atentia ca intentia CNAS de a nu mai continua semnarea actelor aditionale "arata o iresponsabilitate uriasa fata de…

- Piata serviciilor medicale private din Romania este intr-o continua crestere. MedLife, Regina Maria, Sanador, Medsana, Medicover - afla din articol care dintre acesti furnizori de servicii medicale din Romania are o cifra de afaceri mai mare si ce realizari au obtinut companiile in 2017. 0 …

- Temperatura corpului era extrem de scazuta, de 29 de grade, fiind incalzit de medicii de acolo, si transportat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon", unde atunci cand a ajuns avea o temperatura a corpului de 33 de grade. Dupa incalzire, barbatul va ramane internat pe Clinica…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj a anunțat ca asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si spitaliceasca este asigurata in permanenta in perioada 22 decembrie 2017 – 3 ianuarie 2018 in toate unitatile sanitare publice, pentru toate specialitatile medico-chirurgicale si stomatologice,…

- Medicul urolog Mihai Lucan, reputat chirurg in domeniul sau de activitate, a fost adus, joi, cu mandat de aducere la DIICOT Structura centrala pentru a da declarații referitor la acuzațiile de delapidare cu consecințe deosebit de grave pe care i le aduc anchetatorii. Dupa sosirea sa și inceperea audierilor,…

- Un sondaj efectuat recent de KPMG la nivel global arata ca instituțiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare in sectoarele in care activeaza (57% din respondenți, comparativ cu modificarile legislative indicate de 51% și noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenți).

- In aceasta situatie, consultatiile in cabinetele medicilor de familie se vor efectua doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic. Motivul este nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Un aparat medical performant, utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la o clinica privata, unde a fost utilizat timp de sase ani, se arata intr-un comunicat al DIICOT, transmis miercuri AGERPRES.Potrivit…

- “Astfel, au fost depistate și identificate 23 persoane fara adapost. Acestea au fost conduse la Centrul de Gazduire Temporara de pe strada Oașului, nr. 298 și la Centrul Social de Urgența de pe strada Dragoș Voda, nr. 36, unde au fost preluate de Direcția de Asistența Sociala și Medicala.…

- Perchezitii, miercuri dimineața, la o clinica medicala din Cluj-Napoca. Sunt vizate persoane suspecte de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre care faimosul chirurg Mihai Lucan, a carui locuința a fost percheziționata de anchetatori. Lucan, un medic preferat și de foarte mulți albaiulieni,…

- Procurorii DIICOT fac miercuri dimineata 5 perchezitii la Cluj, una fiind la o clinica medicala privata, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunii de delapidare cu consecinte deosebit de grave, printre cei vizati fiind si medicul Mihai…

- In aceasta dimineața, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate și ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Romane și procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 5 percheziții pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate, specializata in savarșirea infracțiunii…

- Mai mult de jumAƒtate din populaAia globului nu are acces la serviciile medicale de bazAƒ AYi aproximativ o sutAƒ de milioane de oameni trAƒiesc in condiAii de sAƒrAƒcie extremAƒ pentru cAƒ sunt nevoiAi sAƒ plAƒteascAƒ un tratament medical, relateazAƒ miercuri de AFP. Acestea sunt concluziile unui raport…

- Desenele animate pentru copii ''Peppa Pig'' ii fac pe pacienții britanici sa aiba așteptari nerealiste fața de serviciile medicale, estimeaza publicația academica British Journal of Medicine in cel mai recent numar, aparut luni, informeaza agerpres.ro.

- Foto: Cris-Smile.ro Exista o multime de clinici de stomatologie dintre care puteti sa alegeti. Probabil ca multi dintre noi atunci cand mergem la dentist ne orientam catre prima clinica pe care o vedem. Trebuie sa stiti ca nu toti medicii stomatologi se ocupa de toate tipurile de interventii. De exemplu,…

- Bolnavii de cancer vor putea beneficia de tratament și in institutii medicale private. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat astazi in lectura finala de Parlament. Documentul a fost inițiat de un grup de deputați printre care și speakerul Andrian Candu și stabilește ca institutiile medico-sanitare…

- Serviciile medicale din domeniul oncologic vor fi acordate, incepand cu 1 ianuarie 2018, si in institutiile medicale private. Deputatii au votat in sedinta de joi, 7 decembrie, in lectura finala modificari in acest sens la Legea ocrotirii sanatatii, transmite IPN.

- 18 firme vor furniza spitalului echipamente medicale, aparate de radiologie, sisteme de inregistrare si dispozitive de explorare, diverse alte aparate si produse medicale si servicii de instalare de echipament medical. Acordul presupune si instruirea gratuita personalului medical.

- Intr-un studiu realizat de „Asociatia din grija pentru Client” se arata ca nivelul de calitate minimal al serviciilor medicale este cauzat de lipsa de comunicare empatica cu pacientul si a profesionalismului medicilor din cabinetele de planificare familiala Potrivit studiului, in sapte dintre cabinetele…

- Serviciile medicale din Romania sunt la un nivel de calitate minimal de 63,39%, raportat la standardul acceptat in domeniu de minimum 80%, din cauza lipsei de comunicare empatica cu pacientul si a profesionalismului medicilor din cabinetele de planificare familiala, se arata intr-un studiu realizat…

- Cadrele medicale din Romania au intarit randurile celor care au ales sa paraseasca aceasta țara in ultimii ani. Foștii angajați ai sistemului medical de la noi au fost primiți in alte țari cu brațele deschise, dar asta a facut ca spitalele romanești sa duca lipsa de personal calificat, iar pacienții…