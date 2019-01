Artistul este in doliu chiar din prima zi a anului. Cantarețul a publicat pe pagina sa de socializare un mesaj, in care a transmis ca parintele sau s-a stins din viața.

"Cu durere in suflet va anunț ca taticul meu frumos a plecat spre cer! Dumnezeu sa te odihneasca in liniște și pace, om minunat și suflet bun", a scris acesta, in mesajul la care a atașat și cateva imagini cu cel care i-a dat viața.

Imediat, condoleantele au inceput sa curga, fanii urandu-i sa treaca cu bine peste aceasta grea incercare a vietii.

Recent, Gheorghe Gheorghiu a mai pierdut pe cineva apropiat,…