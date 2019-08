Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Romania Noastra a anuntat miercuri ca fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, va candida la alegerile prezidentiale din iarna. Intr-un mesaj video postat pe Facebook acesta din urma afirma ca la Rosia Montana si in muntii Apuseni ar fi „metale care nu exista in tabelul lui…

- „Nu cred ca Gabriela Firea va merge pe o candidatura independenta. Sa nu uitam, doamna Firea este primar și, ca sa mearga pe o candidatura independenta, va trebui sa iși piarda portofoliul de primar. Nu cred ca vrea acest lucru. Cred ca Gabriela Firea este interesata ca partidul sa aiba rezultate…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat ca si-a exprimat deschiderea de a participa la competitia din PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidentiale. Iata ce a publicat Teodorovici, pe pagina de Facebook: „Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția…

- Eugen Teodorovici a confirmat, intr o postare pe Facebook, ca se va inscrie in cursa interna a PSD pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale care vor avea loc in aceasta toamna, potrivit Digi 24."Da, mi am exprimat deschiderea pentru a participa la competitia interna in PSD…

- Presedintele ALDE Sibiu. Ovidiu Gheorghe Tocaciu, a scris, vineri, pe pagina de Facebook a filialei ca dezminte informatiile „eronate” potrivit carora Calin Popescu Tariceanu ar dori sa renunte la alegerile prezidentiale. „Toata aceasta neintelegere a pornit in urma unei declaratii facute la scurt timp…