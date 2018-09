Gheorghe Fodoreanu: Romania nu si-a platit standul la cel mai important targ de turism din toamna

Stiri pe aceeasi tema

- Vouchere de vacanța. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism din Romania (ANAT) a anunțat ca valoarea tichetelor in perioada ianuarie - august 2018 la 223 milioane de euro, "fiind de 7,7 ori mai mare fața de cea a voucherelor emise tot anul trecut." "Valoarea voucherelor de vacanța pentru…

- Dupa o vara fierbinte, in toate sensurile posibile, cu incasari record, mai ales datorita voucherelor de vacanța și promovarii intensive a destinațiilor turistice din Romania, toamna se anunța la fel de pro...

- Intr-un clasament realizat de analizeeconomice.ro, judetul Bihor se afla pe locuri fruntase atat in ceea ce priveste numarul turistilor sositi in judet in primul semestru din acest an cat si in ceea ce priveste numarul de innoptari in unitatile de cazare din judet. La numarul de turisti sositi,…

- Romania ar putea urma exemplul altor tari de a valorifica potentialul tinerilor absolventi ai unor institutii de invatamant din strainatate, se arata intr-un comentariu postat pe blogul Bancii Mondiale (BM) si semnat de Donato de Rosa, economist principal, alaturi de Andrei Dospinescu, economist BM,…

- Valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record in iunie, de 125 milioane de euro, fata de 3 milioane euro in iunie 2017, crestere impulsionata de acordarea acestor beneficii extra-salariale catre angajatii bugetari, a informat Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT).

- Platorma online e-Romania, pentru care Guvernul a cheltuit 12 milioane de euro, este cel mai scump site din lume. In prezent este nefuncțional, dar ultima data cand a putut fi accesat avea doar 892 de utilizatori și nu s-a mai facut nicio actualizare din anul 2013. Intr-un raport al Curții de Conturi…

- Agentia Ungara pentru Turism a alocat anul acesta un buget de 4,7 milioane de euro doar pentru promovarea externa a capitalei tarii, Budapesta. Fata de vecinii nostri, Romania a alocat pentru programul de marketing si promovare turistica a intregii...

- Circa 1,2 milioane de salariati au salariile diminuate si alti peste 600.000 sunt expusi riscului de diminuare, pe fondul revolutiei fiscale decise de Guvern, anunta intr-un comunicat Blocul National Sindical (BNS). Potrivit statisticii BNS , bazata pe date de la Inspecția Muncii 1.135.418 salariați…