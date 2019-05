Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Falca (PNL) va renunța la mandatul de primar al orașului Arad pentru a merge la Bruxelles, ca europarlamentar. El a afirmat ca, dupa 19 ani de administrație, va trece in „alta etapa” a carierei politice și ca are mici regrete, transmite corespondentul MEDIAFAX.Gheoghe Falca (PNL)…

- Gheoghe Falca (PNL) este decis sa renunțe la funcția de primar al Aradului, oraș pe care-l conduce de 15 ani, dupa ce va primi mandatul de europarlamentar, afirmand ca trece in alta etapa a carierei sale politice. „Dupa ce primesc mandatul de europarlamentar, in 30 de zile trebuie sa optez. Eu voi opta…

- Mel Stride a fost numit joi de premierul Theresa May in functia de ministru pentru relatia cu parlamentul, dupa ce miercuri seara Andrea Leadsom si-a anuntat demisia din acest post, transmite The Guardian. Parlamentarul britanic Mel Stride, care anterior a fost secretar de stat in Ministerul Finantelor,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a trimis scrisoarea de demisie din functia de ministru al Justitiei premierului Viorica Dancila. In document, Toader face precizarea interesanta ca ”dumneavostra sa apreciați asupra destinației și utilizarii acesteia.”.”Stimata Doamna Prim-ministru,…

- CHIȘINAU, 15 apr – Sputnik. Câțiva acționari ai companiei Facebook au propus din nou discutarea în cadrul Adunarii Anuale a Acționarilor problema demisiei lui Mark Zuckerberg din funcția de președinte al consiliului directorilor și modificarea structurii companiei, anunța Business…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a solicitat Vioricai Dancila demisia imediata din functia de prim-ministru, in contextul declaratiei facute de aceasta privind mutarea ambasadei din Israel.

- O „penita” necrutatoare, indeosebi cu cei aflati la putere, dar si cu cei din opozitie. Un „condei” care a castigat respectul multor romani, indeosebi dupa protestele din august 2018, inabusite in gaze toxice si bastoane de o Jandarmerie (prea) zeloasa in a respecta „indicatiile de sus”. In opinia…