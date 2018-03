Stiri pe aceeasi tema

- Theresa May incearca joi sa obtina o sustinere unanima a partenerilor sai europeni fata de condamnarea rolului atribuit Moscovei in otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, insa partida se anunta dificila pentru premierul britanic, relateaza AFP conform News.ro. ”Sfidarea Rusiei va dura ani…

- Romania este campioana Uniunii Europene la economia gri. Aproape o treime din ce produce tara noastra nu apare in acte sau este declarata cu valori mai mici. Statul pierde, astfel, incasari din taxe si impozite, iar firmele corecte sunt amenintate de cele care nu respecta legile. Informatizarea ANAF…

- Romania conduce topul european al riscului de saracie in randul persoanelor angajate. Țara noastra, este urmata la mare distanța de Grecia, Spania și Luxemburg. Romania a inregistrat cea mai mare rata a riscului de saracie in randul persoanelor angajate din Uniunea Europeana. Potrivit datelor Eurostat,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va suplimenta cu 14 numarul de posturi din aparatul propriu, masura valabila pana la 31 august 2019, in vederea asigurarii activitatilor de pregatire si exercitare a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei. 'Ministerul…

- MFP propune inființarea unui post de secretar general adjunct avand in vedere creșterea volumului activitații determinat de inființarea Centrului Național pentru Informații Financiare (C.N.I.F). Totodata, Romania urmeaza sa exercite, pentru prima data, Președinția Consiliului UE, in perioada 1 ianuarie…

- „Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre”, a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa. Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta delegatie „a…

- O delegatie a Parlamentului European a purtat timp de trei ani negocieri secrete cu Coreea de Nord in incercarea de a se pune capat programului nuclear al Phenianului, a dezvaluit unul din membrii acestei delegatii, in marja sesiunii plenare de la Strasbourg a legislativului european, transmite AFP.…

- Sindicalistii din sanatate spun ca pe fondul noii modalitati de impozitare a salariilor si a plafonarii sporurilor la maximul 30% din salariu, salariile din sistem nu cresc la nivelul anuntat de minister. Salariile medicilor si asistentilor vor creste in luna martie cu procente cuprinse intre 70% si…

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Romania sporeste investitiile in Republica Moldova România vrea sa îsi sporeasca investitiile în Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila, dupa discutiile cu omologul sau, Pavel Filip. Una dintre prioritatile României este operationalizarea…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a propus, la reuniunea informala a Consiliului European desfasurata la Bruxelles, recompense bugetare pentru statele care au acceptat imigranti extracomunitari in cadrul sistemului de cote instituit de Comisia Europeana. Ideea a fost respinsa atat de liderii tarilor…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European, despre teme institutionale si prioritatile politice pentru viitorul cadru financiar multianual. La reuniune participa si presedintele Klaus Iohannis. Negocierile oficiale pe…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a avertizat joi in legatura cu posibilitatea unei 'reactii puternice' a pietelor dupa alegerile legislative din Italia, seful executivului Uniunii Europene facand apel la 'pregatiri pentru cel mai rau scenariu', relateaza AFP. 'Inceputul lui martie…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- La inceputul anului viitor, Romania va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene, una dintre cele mai mari provocari din ultimii zece ani de apartenența la UE. Printre altele, pregatirile necesita o creștere a capacitații administrative. Adica oameni mai mulți și experți mai bine pregatiți. Potrivit…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk l-a invitat pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan la un summit al Uniunii Europene care va avea loc in Bulgaria in luna martie, informeaza Politico. Preben Aamann, purtatorul de cuvant al lui Tusk, a spus intr-o postare pe Twitter ca la summit…

- Astazi se joaca la Uniunea Europeana o finala de etapa. România a fost reclamata de catre români ca încalca normele statului de drept prin noile legi ale Justiției. Și urmeaza sa fie crucificata. În vorbe sau chiar prin proceduri concrete. Iar promotorii schimbarilor legislative…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Asociatiei Municipiilor din Romania – Sucursala Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor a participat, la Bruxelles, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, coalitie care considera ca politica de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”, transmite News.ro…

- La Koln, Germania, compania romanesca SIMEX a primit vizita oficiala a unei delegatii din partea Centrului Expozitional "Exportsentr" din Moscova, Federatia Rusa, condusa de d-na Tatiana Anatolevna Samuseva. Motivul vizitei: din ce cauza in ultimii 3 ani fabricile romanesti de mobila nu mai participa…

- In perioada 30 ianuarie 1 februarie la Bruxelles a avut loc cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Delegatia Romaniei, din care face parte si primarul comunei Cumpana, doamna Mariana Gaju, a semnat astazi Alianta pentru coeziune, iar liderii locali si regionali au dezbatut…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- La sesiunea sa plenara din ianuarie (#CoRplenary), CoR ia poziție cu privire la politica de coeziune a UE, la viitorul buget al UE și la politica in domeniul transporturilor, in prezența viceprim-ministrului Bulgariei Prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, și prim-vicepreședintele Comisiei Europene,…

- Opozitia considera ca Romania trebuie sa tina cont de avertismentul CE Opozitia considera ca România trebuie sa tina cont de avertismentul Comisiei Europene, privind regândirea modificarilor din justitie. Riscam sanctiuni economice, dar si de natura politica din partea Uniunii…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a lansat luni un apel catre cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene, indemnandu-le sa recunoasca 'rapid' Palestina ca stat independent, apreciind ca aceasta nu vine in 'contradictie' cu 'reluarea negocierilor' de pace cu Israelul,…

- Este posibil ca dupa Brexit sa existe un acord special intre Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum isi doreste Guvernul de la Londra, a declarat sambata Emmanuel Macron intr-un interviu acordat postului BBC. Intrebat daca exista sansa finalizarii unui acord cum isi doreste Marea…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Sebastian Kurz a criticat politicile…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- La Sofia va avea loc, astazi, o ceremonie oficiala pentru a marca debutul celor sase luni in care Bulgaria detine presedintia Uniunii Europene. Cu aceasta ocazie, Palatul Culturii, mostenit din perioada sovietica, a primit o noua infatisare, pentru a-i intampina pe comisari, pe presedintele Parlamentului…

- Uniunea Europeana are nevoie de solutii mai complexe decat cele aflate in prezent in discutie pentru a raspunde problemei refugiatilor, a declarat ministrul de externe al Austriei, Karin Kneissl, cu prilejul unei vizite efectuate marti la Bratislava, transmite dpa. Avand in vedere schimbarile…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de…

- Bulgaria si-a inceput mandatul la sefia Uniunii Europene prin respingerea legii anticoruptie, pe care o cereau insistent oficialii de la Bruxelles. Presedintele Bulgariei si-a folosit dreptul de veto pentru a refuza legea anticoruptie, pe care o considera prea slaba si, mai mult, este de parere ca pune…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- Deputatul european Siegfried Muresan organizeaza, in perioada 29 ianuarie - 30 iulie 2018, cea de-a 6-a editie a programului de stagii de practica 'Primul pas in cariera europeana' in cadrul Biroului parlamentar din Bucuresti. Programul se adreseaza studentilor din ciclul de licenta si master cu varste…

- Majorarile salariile succesive din Romania au facut ca țara noastra sa fie in fruntea clasamentului european in privința creșterii costului forței de munca, evoluția in ultimul an fiind de peste 10 ori mai mare fața de media raportata in zona euro. Romania a avut, in al treilea trimestru din 2017, o…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a organizat joi, 21 decembrie 2017, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne, prima videoconferinta nationala dedicata Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cu prefectii, reprezentantii Consiliilor Judetene…