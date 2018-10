Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL Gheorghe Falca, președinte al PNL Arad și primar al municipiului Arad, considera ca rezultatul referendumului nu ar trebui sa provoace lupte interne in partid. Falca, cel care in numele PNL a semnat un protocol cu reprezentanții Coaliției pentru familie, reacționeaza in contextul…

- Liderii PNL Adriana Saftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scantei, Mara Calista și Catalin Predoiu au postat duminica seara, pe Facebook, un mesaj comun impotriva conducerii PNL, despre care spune ca dezbina și propune o politica retrograda. „Conducerea PNL a aruncat partidul intr-o noua aventura…

- Liderul PNL Ludovic Orban se loveste deja de contestatarii in interiorul partidului, dupa modul in care a pozitionat formatiunea la referendumul pentru familia traditionala. Deputatul Adriana Saftoiu il acuza ca a aruncat partidul intr-o aventura. Se cere si demisia secretarului general al PNL, Robert…

- Liberalul a spus ca deocamdata nu face nicio declarație vizavi de acest subiect. Amintim ca dupa incheierea votului la referendumul pentru familie, mai mulți liberali printre care Alina Gorghiu, Catalin Predoiu, Mihai Voicu, Cezar Preda, Adriana Saftoiu au transmis urmatorul mesaj: ”Conducerea…

- "A trecut mai mult de o zi și autoritațile tot nu reușesc sa explice in mod clar motivul legal pentru care un cetațean roman a fost luat de pe strada, dus la poliție intr-un cor de semnale luminoase și acustice și ținut in camera de interogatoriu cateva ore alaturi de copilul sau. Mie, chestiunea…