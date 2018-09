Stiri pe aceeasi tema

- Situație cel puțin ciudata, in Timiș, la trei saptamani de la depunerea la primarii a dosarelor cu semnaturile date in timpul campaniei Fara penali in funcții publice. Doar circa 10 la suta din semnaturi au fost validate de funcționari, iar termenul limita de depunere a dosarelor in Parlament este peste…

- Primarul PSD din Vișeul de Sus este acuzat ca face presiuni asupra cetațenilor care au semnat petiția “Fara penali in funcții publice”. Potrivit USR, edilul i-a convocat pe semnatari la sediul primariei și le-a cerut sa mai dea o declarație. Primarul PSD din Vișeul de Sus este acuzat de USR de abuz…

- Doi voluntari ai Asociatiei Oradea Civica sustin ca au fost agresati de primarul comunei Holod, Ioan Horga , membru PSD, care le-a si refuzat inregistrarea listelor cu semnaturile locuitorilor comunei in sprijinul initiativei „Fara penali in functii publice”, potrivit presei locale. Pe de alta parte,…

- USR și voluntarii din campania #FaraPenali au indeplinit ambele condiții pentru ca inițiativa cetațeneasca de revizuire a Constituției sa poata fi depusa la Parlament. S-au strans deja 800.000 de semnaturi, dar, cel mai important, a fost atins pragul de 20.000 de semnaturi in minimum 21 de județe. The…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca au fost sranse cele 500.000 de semnaturi, din 21 de judete, pentru petitia „fara penali in functii publice”, dar nu va fi inca depusa in Parlament pentru ca partidul vrea sa ajunga la 1.000.000 de semnaturi.

- Vestea pe care sute de voluntari și mii de semnatari o așteptau cu sufletul la gura a fost scrisa pe rețelele de socializare. „Veste incredibil de buna! Campania #farapenali a reușit sa atinga baremul minim de 20,000 de semnaturi în 21 de județe și îndeplinește toate…

- „Deși campania va continua pana la data de 21 septembrie, trebuie sa avem in vedere procedurile de atestare a listelor de semnaturi prevazuta la articolul 5 din legea numarul 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de catre cetațeni. Astfel, listele vor fi supuse unui proces de prelucrare…

