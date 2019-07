Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- Rezultate de ultima ora in cazul cercetarilor de la Caracal. Dupa ce ieri anchetatorii au gasit un cercel in mașina lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Maceșanu, anchetatorii au trimis cercelul la testari. Specialiștii au demonstrat ca ADN -ul de pe cercel aparține tinerei.…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…

- Tribunalul Dolj a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, el fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Potrivit avocatului inculpatului, Alexandru Bogdan,…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…