- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Oamenii legii au mers in acesta dupa-amiaza in Centrul Comercial Banie din Craiova pentru a ridica inregistrarile camereler de supraveghere. Se pare ca Gheorghe Dinca, de 66 de ani, din Caracal, suspect de omor in cazul a doua disparitii recente, si-a reincarcat cartela telefonului mobil la un stand…

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Marti, 30 iulie, Curtea de Apel Craiova va judeca apelul facut de Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, in privinta arestului preventiv

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei Maceșanu, cat si in cazul Luizei Mele cu, a declarat avocatul din oficiu al barbatului.

- Politistii efectueaza duminica dimineata o noua perchezitie la domiciliul lui Gherghe Dinca, in Caracal, principalul suspect, arestat pentru 30 de zile, in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu.

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…

- In cursul noptii, dosarul penal privind cauza din Caracal a fost preluat de DIICOT, iar, la ora transmiterii stirii, principalul suspect- Gheorghe Dinca- de 57 de ani, este audiat la Craiova. DIICOT Craiova are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost…