Stiri pe aceeasi tema

- Ies la iveala detalii despre personalitatea celui care a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra și pe Luiza. Gheorghe Dinca și-a recunoscut crimele in curtea proprie. In momentul in care au simțit ca el e gata sa cedeze, din echipa care le-a interogat s-au indepartat femeile. Asta pentru ca barbatul…

- Familia lui Ghoerghe Dinca face zid de aparare in jurul acestuia. Sora criminalului din Caracal a declarat ca este convinsa ca fratele ei este nevinovat, acesta recunoscand ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu de frica sa nu fie ucis de presupuși complici.

- Mama Luizei Melencu este rapusa de durere! Femeia a sperat pana in ultima clipa ca fiica ei sa fie in viața, insa totul s-a spulberat in momentul in care Gheorghe Dinca a recunoscut ca i-a ucis fiica, dupa ce a ținut-o captiva in casa lui timp de 3 luni.

- Astazi, Gheorghe Dinca a recunoscut faptul ca le-a ucis pe Luiza Melencu și pe Alexandra Maceșanu. Deși bunicii Luizei au sperat pana in ultima clipa ca nepoata lor este in viața, cel mai cumplit scenariu pentru ei s-a confirmat azi, atunci cand Gheorghe Dinca a recunoscut totul.

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. Potrivit surselor G4Media.ro, barbatul a spus ca dupa ce le-a omorat pe cele doua tinere, le-a ars. De asemenea, fostul mecanic auto din Caracal a recunoscut ca pe Alexandra a ucis-o dupa ce și-a dat seama ca tanara de 15 ani…

- Facea furori in anii ‘90, luand rol dupa rol in filme care ne țineau cu sufletul la gura. Și, greu de crezut, dar Dennis Quaid a ajuns acum la respectabila varsta de 65 de ani, trecut fiind prin trei divorțuri. Se pare, insa, ca actorul și-a gasit din nou fericirea... alaturi de o tinerica!

- Dupa ce au hotarat sa-și dea inca o șansa și sa fie din nou impreuna, Nicoleta și Alexandru sunt din nou in centrul tuturor. Cei doi nu s-au mai ferit de camere și au facut cateva gesturi in vazul tuturor.

- Un barbat de 70 de ani i-a facut o declarație de dragoste Vioricai Dancila, in timpul intalnirii dintre premier, mediul de afaceri și fermierii din Satu Mare. Cand s-a apropiat de premier, barbatul s-a pus in genunchi și i-a sarutat mana.Citeste si Razvan Cuc, anunț privind centura ocolitoare…