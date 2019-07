Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, care au preluat ancheta. El este banuit de comiterea infracțiunilor de trafic de minori și viol, urmand sa fie…

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Mihai Bendeac a postat un mesaj pe contul de socializare, in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul este revoltat de cele intamplate și de felul in care a acționat poliția in aceasta situație cutremuratoare. „Adevarații criminali sunt alții! Cum ai dormit, tu,…

- Suspectul in cazul fetelor disparute in Caracal, Gheorghe Dinca - poreclit "Popicu" - a fost retinut sambata dimineata, a anuntat DIICOT Comunicatul DIICOT La data de 26.07.2019, in baza art. 63 C.pr.pen. rap. la art. 43-45 C.pr.pen., cu aplic. art. 50 C.pr.pen. si a art. 11 alin. 1 pct. 5 din O.U.G.…

- DIICOT Craiova a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatului Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, acesta urmand a fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. DIICOT…

- Suspectul crimei din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost scos, vineri seara, din curtea unde ar fi ucis-o pe Alexandra, cu autospeciala Poliției, incercuita de jandarmi, care au facut un culoar intre sutele de oameni protesteaza pe strada, transmite Mediafax.Puțin dupa ora 23.00, o autospeciala…