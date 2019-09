Stiri pe aceeasi tema

- Antena 3 a prezentat, luni seara, o inregistrare cu camera ascunsa, cu cuscrul lui Gheorghe Dinca. Barbatul are o fata maritata cu fiul cel mare al monstrului din Caracal.In fața ziaristei, care s-a dat drept o moldoveanca in cautare de bani ca prostituata, cuscrul lui Dinca a recunoscut ca…

- Daniela Dinca, fiica monstrului din Caracal, a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ce i-ar spune tatalui ei, daca anchetatorii ar lasa-o sa il viziteze in spatele gratiilor.Atac puternic al aviației israeliane in Siria. Au fost atacate ținte pentru a impiedica un atac al dronelor iraniene…

- Barbatul din Caracal care a ingrozit intreaga Romanie, Gheorghe Dinca are propria pagina pe Wikipedia. Celebrul site i-a dedicat „Monstrului din Caracal”, cum a fost supranumit, o pagina intreaga intitulata „criminal in serie roman”. Pagina incropita in graba conține foarte multe inexactitați, fapt…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a spus miercuri seara la Antena 3 ca nu o sa-l ierte pe tatal ei daca este adevarat ca le-a rapit, violat și ucis pe Luiza și Alexandra:Eu nu il scuz, daca e adevarat ceea ce a facut și nu ca nu il scuz, nu o sa-l iertLegat de mama mea o sa fie niște declarații.…

- Gheorghe Dinca a fost adus la sediul poliției din Caracal, dupa ce anchetatorii au facut noi percheziții in locuința sa. Se fac noi audieri, in speranța ca Dinca va face marturisiri cu privire la suspiciunile de omor și despre Luiza, fata in continuare disparuta. La poliția din Caracal s-au aflat și…

- Nepotul secret al lui Gheorghe Dinca, celebru artist, a fost socat sa vada ca unchiul lui sustine ca a ucis doua fete, dupa ce le-a rapit. Intreaga poveste a cazut ca un traznet pentru toti din familia lor. Intreaga lume este zguduita de ceea ce s-a intamplat in casa presupusului criminal din Caracal.

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.