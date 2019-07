Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut pana acum uciderea Alexandrei și Luizei, va fi adus astazi de anchetatori la locul savarșirii crimelor pentru reconstituirea faptelor.Procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca pentru omor calificat.

- Anchetatorii au ajuns din nou la locuinta lui Gheorghe Dinca, cel care duminica, 28 iulie 2019, a marturisit savarsirea celor doua crime. Barbatul va fi adus din arestul IPJ Dolj si va incepe reconstituirea.

- Apar noi probe in cazul crimei oribile de la Caracal. Toate indiciile par sa conduca spre ipoteza ca Alexandra a fost arsa de Gheorghe Dinca. Oamenii legii au demonstrat ca apelurile facute de fata la 112 au provenit de pe telefonul suspectului. Anchetatorii au gasit și o valiza cu haine și bucați…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei, fata de 15 ani din Olt,a fost adus duminica dimineața de Poliție din nou la casa in care se presupune ca a avut loc crima. Forțele de ordine pazesc zona, avand in vedere tensiunile de seara trecuta cand oamenii sau strans la poarta,…

- Noi detalii legate de cazul din Caracal. Anchetatorii au gasit bijuterii și 21 de dinți de om intr-un butoi metalic, la locuința lui Gheorghe Dinca. O vecina ar fi sunat de doua ori la 112 sa reclame o activitate suspect la domiciliul acestuia, inca din noaptea spre joi, adica inainte de apelurile Alexandrei.…

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- ”Victima a fost gasita in zona afișata, la limita inferioara a acesteia”, anunța STS, doar ca bulina e atat de mare, incat victima ar fi putut sa se afle de fapt in afara acestei zone. Harta oferita de STS nu clarifica situația In harțile date presei, STS a folosit o bulina roșie mare pentru a arata…