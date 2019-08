Sanse minime ca metroul din Drumul Taberei sa fie gata in 2019

Sansele ca bucurestenii sa circule, din decembrie 2019, cu metroul spre Drumul Taberei sunt minime, in ciuda promisiunilor Cabinetului Dancila. In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de… [citeste mai departe]