- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani care a marturisit ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu, s-a dus, in ziua in care ar fi comis crima, la Craiova, unde și-a incarcat cartela telefonica. Anchetatorii au ridicat miercuri imagini surprinse de camerele de supraveghere intr-un centru comercial in care ar…

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Inculpatul din Caracal, Gheorghe Dinca, suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, ar fi decis sa-si retraga contestatia pe care a formulat-o la decizia de arestare preventiva data, sâmbata, de Tribunalul Dolj, pe motiv ca

- Astazi a circulat informația potrivit careia suspectul Gheorghe Dinca a marturisit la DIICOT Craiova ca a ținut-o vreme de trei luni prizoniera pe Luiza Melencu. Tanara de 18 ani, disparuta pe 14 aprilie 2019, ar fi fost violata repetat și ucisa abia in iulie. Informația privitoare la declarația suspectului…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…