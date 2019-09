Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Caracal va fi dus astazi la DIICOT Craiova, acolo unde va asista la expertiza telefoanelor, a aparatului foto și a laptopului gasit la el acasa.Anchetatorii au gasit nu mai puțin de trei telefoane acasa la Gheorghe Dinca. Un al patrulea mobil a fost gasit la o familie catre…

- Procurorii DIICOT si politistii de la criminalistica vor efectua vineri o cercetare complexa si amanuntita la domiciliul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei celor doua adolescente in Caracal, urmand sa fie verificate si gropile de beton aflate in curtea locuintei acestuia,…

- Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea celor doua adolescente in Caracal, a fost expertizat, la cererea lui, de medicii legiști de la Serviciul de Medicina Legala Ilfov, carora le-a spus ca a fost batut timp de trei ore de polițiști. Dinca a fost adus miercuri din arestul Craiova la Penitenciarul Jilava,…

- Ancheta in cazul crimelor de la Caracal este departe de a se fi incheiat, iar polițiștii l-au chestionat pe Gheorghe Dinca cu privire la moartea din fete din Craiova, care a avut loc in urma cu patru ani.

- Liderul judetean al PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, declara ca presedintele Klaus Iohannis a ''politizat'' cazul de la Caracal, el subliniind ca nu exista nicio legatura intre modul in care s-a intervenit pentru cautarea fetei ucise si legile justitiei sau modificarile codurilor penale, care nici…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata și fapta de neglijența in serviciu in preluarea și gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca DIICOT Craiova…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște faptele, au precizat surse judiciare. Individul este desparțit de mai mulți ani de soția sa, Elena, insa, in acte figureaza ca și casatorit.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal…