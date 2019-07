Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac se numara printre vedetele care au reacționat public in cazul crimelor petrecute in Caracal, care au șocat intreaga Romania. Actorul a avut un mesaj tranșant la adresa celor care, spune el, ar fi trebuit sa o salveze pe Alexandra, ultima victima a presupusului criminal.

- Bogdan Licu, procurorul general, a oferit unul dintre raspunsurile mult asteptate in cazul presupusului criminal in serie din Caracal. Acesta a transmis ca se putea interveni fara autorizatie si mai mult, Gheorghe Dinca era deja considerat suspect in cazul Madalinei, fata disparuta in urma cu trei luni.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște nicio fapta in fața anchetatorilor, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal in cazul din Caracal, se afla, la ora transmiterii…

- UPDATE, ora 14:25 – Un barbat din Caracal, in varsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect in cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. In ultimele trei luni mai multi tineri au disparut din localitatile invecinate. Ancheta este in plina…

- Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca a fost identificat si retinut un barbat de 27 de ani din Floresti (judetul Cluj), care este banuit ca l-ar fi lovit pe jandarm in cap, in timpul unui meci de fotbal. Tanarul care este considerat principalul suspect in acest caz se numeste Ovidiu Vidrean si…

