- Gheorghe Dinca ar fi ars cadavrul Alexandrei Macesanu joi, 25 iulie, dupa orele 13:00 – 14:00, dupa ce ar fi ucis-o si s-ar fi intors din oras unde i-a aruncat telefonul si cartela. Procesul de ardere ar fi durat 5 – 6 ore, pana spre seara....

- Noul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor de la Caracal, a venit cu detalii infioratoare despre cum ar fi procedat clientul sau in cazul uciderii Alexandrei. S-a discutat mult pe tema metodei de distrugere a cadavrului, in acel incinerator improvizat, avocatul inculpatului…

- Alexandra Macesanu a fost ucisa si arsa de Gheorghe Dinca a confirmat INML vineri, 2 august, prin analiza probelor ADN. Alexandru Cumpanasu, unchiul fetei, a anuntat ca ADN-ul din oasele si cenusa luate din curtea lui Dinca apartin nepoatei sale, Alexandra. Citeste mai mult: adev.ro/pvmi70

- ADN-ul oaselor gasite in butoiul lui Gheorghe Dinca coincide cu ADN-ul parinților, dupa cum a anunțat Alexandru Cumpanașu, la Antena 3. Adrian Ursu a spus, in lacrimi, la Antena 3, ce detalii a mai dat Gheorghe Dinca astazi anchetatorilor. ”Le-a aratat din nou butoiul acela cu inalțime…

- Noi informatii grave ies la iveala din ancheta de la Caracal. O vecina din Caracal a lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal al Alexandrei, a sunat la 112 de doua ori, la ora 3, apoi la 5 dimineața, pe 25 iulie, cu nu mai putin de 27 de ore inainte de perchezitie, ca sa raporteze o activitate suspecta…