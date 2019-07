Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, le va arata, luni, polițiștilor, cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa ororilor, dincolo de poarta pe care a ajuns sa o recunoasca o țara intreaga, se va face reconstituirea crimelor ce au ingrozit Romania.

- Crimele odioase petrecute in Caracal au revoltat-o și pe Maria Ghiorghiu. Celebra clarvazatoare susține ca Alexandra Maceșanu nu a fost luata la ocazie, ci a fost rapita, iar una dintre bluzele fetei, de culoare galbena, a fost vazuta purtata de Gheorghe Dinca, pe umeri.

- Ziarul Unirea Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- In cursul zilei de duminica, Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a recunoscut faptul ca le-a omorat pe cele doua tinere disparute in mod misterios, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu.

- Alexandru Bogdan, avocatul lui Gheorghe Dinca, a declarat, duminica, ca victimele au fost alese de criminal "la intamplare". Duminica, Gheorghe Dinca și-a recunoscut faptele in timp ce era acasa impreuna cu anchetatorii, in timpul de noi percheziții. Avocatul fostului mecanic auto din Caracal a declarat…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…