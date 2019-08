Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au inceput duminica dimineata o noua zi de perchezitii la casa lui Gheorghe Dinca, din Caracal. O femeie a anuntat polita ca a vazut haine de dama in apropierea locului in care sambata au fost efectuate cautari in lanul de floarea-soarelui pentru a gasi telefonul Luizei, fata disparuta…

- Gheorghe Dinca, ucigasul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru cresterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina si carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, sustine ca l-a aruncat in Dunare.

- Gheorghe Dinca, ucigașul din Caracal, a spus anchetatorilor, la audierile de sambata, ca a folosit pentru creșterea temperaturii, in butoiul in care a ars cadavrul, vaselina și carton bitumat, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX. Legat de cadavrul Luizei, susține ca l-a aruncat in Dunare.Citește…

- Detalii cutremuratoare despre crimele oribile din Caracal! Un sepcialist in criminalistica este de parere ca Gheorghe Dinca i-a dus pe anchetatori pe o pista falsa tocmai pentru ca Luiza și Alexandra nu ar fi singurele persoane pe care le-a ucis și ar mai exista cadavre ascunse.

- Gheorghe Dinca a marturisit anchetatorilor in timpul noptii ca, dupa ce a violat-o pe Luiza timp de trei luni, a ucis-o si a aruncat trupul in Dunare. UPDATE 15.55 Investigatorii merg impreuna cu criminalul Gheorghe Dinca in localitatea Corabia, pe malul Dunarii, unde Gheorghe Dinca ar fi spus la interogatoriu…

- Gheorghe Dinca, barbatul, care era cunoscut drept „Popicu”, in varsta de 66 de ani, a fost retinut de oamenii legii dupa ce a recunoscut duminica uciderea celor doua fete, Alexandra si Luiza, in varsta de 15 ani, respectiv 18 ani. Barbatul a spus ca dupa ce le-a ucis pe fete le-a ars. Unchiul Alexandrei,…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.