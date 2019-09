Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o.…

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o,…

- Dinca a fost dus luni dimineata la Dobrosloveni, localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, de unde, pe 24 iulie, ar fi luat-o pe adolescenta in masina, la "ocazie", spre a o transporta la Caracal, in zona Liceului "Mihai Viteazul". Dupa oprirea din apropierea liceului, unde pe 24 iulie ar fi lovit-o…

- Gheorghe Dinca a fost dus luni seara in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt dupa ce in cursul zilei a participat la reconstituirea organizata de anchetatori la Caracal si Dobrosloveni in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata pe care a recunoscut ca a sechestrat-o si a ucis-o.…

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, participa, luni, la reconstituirea efectuata de anchetatori, el fiind dus la Dobrosloveni si Caracal, unde se reconstituie traseul acestuia si al Alexandrei din ziua de 24 iulie, cand fata a disparut. Dinca…

- Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, participa, luni, la reconstituirea efectuata de anchetatori, el fiind dus la Dobrosloveni si Caracal, unde se reconstituie traseul acestuia si al Alexandrei din ziua de 24 iulie, cand fata a disparut. Dinca…

- Anchetatorii au inceput, luni dimineata, reconstituirea crimei in cazul Alexandrei Macesanu, la locuinta din Caracal a lui Gheorghe Dinca, in prezenta acestuia, adus din arestul IPJ Olt. La aceasta ora, la fata locului sunt politisti, procurori si jurnalisti, insa nu si rude sau prieteni ai victimei,…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut de cinci luni, dupa ce a fost luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal, a declarat, duminica, la Romania TV, ca timpul stabilit pentru reconstituirile presupuselor crime este insuficient. „Din moment ce o intrebare…