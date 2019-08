Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a afirmat ca nu crede ca Gheorghe Dinca ar fi criminalul nepoatei sale. Acesta sustine ca barbatul nu se afla in casa din Caracal in momentul in care Alexandra a fost surprinsa vorbind la telefon si ucisa. Cumpanasu a precizat ca Dinca vorbea in acele…

- Avocatul lui Gheorghe Dinca a declarat ca acesta le-a spus anchetatorilor ca Luiza, cealalta victima a sa, a fost de acord sa-l insoțeasca. Criminalul din Caracal afirma și ca nu a violat-o pe adolescenta. Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a facut declarații despre clientul sau. Avocatul…

- Deși ieri a colaborat cu anchetatorii și le-a oferit informații importante, Gheorghe Dinca a intors foaia in a doua zi de percheziții. Criminalul de la Caracal refuza sa mai vorbeasca cu anchetatorii, invocand și un motiv pentru acest lucru.

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, ar fi fost internat in trecut de opt ori la Spitalul de Psihiatrie. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a dezvaluit luni ca barbatul a fost internat la Psihiatrie de cel putin opt ori si ar fi fost cunoscut drept un om violent.

- Gheorghe Dinca a fost dus la audieri luni, acolo unde a si plans in fata anchetatorilor! Criminalul din Caracal nu-si explica cum de a putut sa le ia viata celor doua copile. Sau cel putin, asta sustine!

- Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui…

- Este de-a dreptul revoltator! In timp ce o tara intreaga le plange pe cele doua tinere ucise fara mila de Gheorghe Dinca, Alexandra si Luiza, un tanar care se prezinta sub numele de "Samin", s-a filmat in timp ce il felicita pe criminalul de la Caracal.