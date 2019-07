Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca era cunoscut in Caracal drept un om violent, violent din tata-n fiu. “Daca prindeau o femeie ai lui Popicu, nu o mai scoteau de acolo decat cu mascații”, spune un vecin, care il cunoștea pe suspect de copil și are in telefon zeci de apeluri primite de la el, scrie Libertatea.Și…

- Gheorghe Dinca si-a recunoscut faptele! Criminalul din Caracal a declarat duminica ca el le-a luat viata Alexandrei si Luizei, fiind audiat timp de sapte ore pentru a spune cum le-a ucis pe cele doua fete.

- Criminalul care le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu va ajunge luni din nou in „casa ororilor” din Caracal, unde anchetatorii vor face reconstituirea celor doua crime. Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe cele doua fete, de 15 și 19 ani. In aceste condiții, barbatul…

- Faptele anchetate la Caracal și zona de umbra din jurul lor indica, pe langa falimentul statului ca mecanism de protecție a cetațenilor sai, un nivel crescut de toleranța la rau, prezent in societatea noastra, o lipsa cronica de repere morale și o indiferența tinzand spre abrutizare a comunitaților…

- Cazul Alexandrei Maceșanu, tanara de 15 ani ucisa joi in Caracal, a șocat o țara intreaga. ”Fata a murit cu zile”, spun romanii, care afla acum tot felul de lucruri pe site-urile de socializare. Astfel, medicul veterinar Ion Baterie Paul a dezvaluit ca putea depista rapid ”casa ororilor”, daca ar fi…

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul fetelor disparute din Caracal, nu recunoaște faptele, au precizat surse judiciare. Individul este desparțit de mai mulți ani de soția sa, Elena, insa, in acte figureaza ca și casatorit.Potrivit unor surse judiciare, Gheorghe Dinca, suspectul principal…

- Au aparut imagini cu Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi omorat pe cele doua fete din Caracal. Criminalul a fost ridicat de polițiști. Gheorghe Dinca este barbatul din Caracal in locuinta caruia anchetatorii au descoperit resturi de oase arse, cinci pungi cu carne, despre care se crede ca sunt ramasitele…