- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, are pagina dedicata pe Wikipedia. Informațiile despre criminal sunt, insa, inexacte, iar existența unei pagini despre "criminal in serie roman" a provocat indignare in randul unor internauți.…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal care a marturisit ca le-ar fi ucis si incinerat pe Alexandra (15 ani) si Luiza (18 ani), se apropie de profilul psihologic al unui criminal în serie.

- Monstrul din Caracal, Gheorghe Dinca, nu recunoaște fetele ucise dupa nume, ci dupa lunile din calendar - este dezvaluirea șocanta facuta de avocatul familiei Luizei, una dintre presupusele victime ale lui Dinca.

- Cel mai sumbru scenariu legat de crimele din Caracal pare sa se adevereasca! Anchetatorii au descoperit noi ramasite umane incinerate intr-o padure din apropierea locuintei lui Gheorghe Dinca.

- Fostul ofiter de politie Andrei Banu a declarat ca suspectul crimelor din Caracal, Gheorghe Dinca, „se joaca" cu anchetatorii pentru a vedea cat de capabili sunt. „Asistam la un paradox aici. Acest criminal in serie ne invita ca sa-i probam infractiunile comise. El recunoaste si ne invita, probabil…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, care a declarat ca le-a omorat pe adolescentele Alexandra Maceșanu și Mihaela Luiza Melencu, dupa ce le-a rapit și le-a violat, incaseaza o pensie de la statul roman, dupa ce și-a incheiat activitatea la ultimul sau loc de munca, in urma cu 18 ani.

- Jurnalistul Marius Tuca ofera date exclusive din ancheta privind crima de la Caracal și spune ca probele ADN recoltate de pe proprietatea lui Gheorghe Dinca, din butoiul unde au fost gasite mai multe ramașițe umane, aparțin Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, rapita miercuri.“Stenogramele…

- Coincidenta sinistra intre Ion Rimaru, cel mai cunoscut criminal in serie din Romania, si ucigasul fetelor disparute, la Caracal Coincidenta sinistra intre Ion Rimaru, cel mai cunoscut criminal in serie din Romania, si ucigasul fetelor disparute, la Caracal. Barbatul retinut vineri e suspectat ca a…