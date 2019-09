Gheorghe Dinca, cea mai mica pedeapsa! Criminalul din Caracal ar putea scapa

Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gheorghe Dinca a vorbit in aceasta seara la Antena 3 și a oferit detalii despre cazul care a șocat intreaga Romanie. Femeia spune ca relațiile cu tatal sau erau destul de reci in ultima perioada.

- In timp ce Alexandra suna disperata la 112, in incercarea de a se salva, Gheorghe Dinca plecase de acasa cu gandul sa arunce bijuteriile fetei. Criminalul din Caracal a fost surprins in imagini in timp ce scapa de probele care l-ar fi putut incrimina. La acel moment Alexandra era in viața.

- Imagini bomba care pot da peste cap intreaga ancheta. Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza. In exclusivitate, la "Acces Direct" apare…

- Daca nu erau indeajunse probe care sa susțina ca monstrul din Caracal trebuia de mult prins, acum se rostogolește și informația ca Gheorghe Dinca a fost internat, in repetate randuri, la psihiatrie. Cum poate scapa criminalul din Caracal. Dinca a fost internat la psihiatrie in repetate randuri Gheorghe…

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei...