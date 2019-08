Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații bomba din ancheta de la Caracal. Unul din vecinii lui Gheorghe Dinca i-a mințit pe anchetatori. Barbatul care a susținut ca a fost sunat de trei ori de Dinca in seara rapirii Alexandrei Maceșanu ar fi mințit, anunța Antena 3. Oamenii legii au verificat listing-ul apelurilor facute…

- Expertii consultati de „Adevarul“ arata cum a reusit Gheorghe Dinca sa incinereze cadavrul in butoiul in care s-au gasit oase calcinate si dintii de unde s-a extras ulterior ADN-ul Alexandrei Macesanu.

- Site-ul INML a fost atacat de hackeri, sambata dupa-amiaza, la o zi dupa ce au fost anunțate rezultatele analizelor ADN in cazul Alexandrei Maceșanu. In mesajul autorilor atacului cibernetic, sunt transmise condoleanțe familiilor Alexandrei și Luizei, cealalta fata ucisa de Gheorghe Dinca. Pe site-ul…

- Anchetatorii au gasit, vineri, in casa lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariția celor doua tinere, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, noi fragmente osoase, potrivit DIICOT. Probele urmeaza sa fie trimise la Institutul de Medicina Legala pentru expertiza genetica și antropologica,…

- In ziua cand s-a aflat despre uciderea Alexandrei Maceșanu, procurorul general al Romaniei, Bogdan Licu a spus despre Gheorghe Dinca, ”criminalul de la Caracal”, ca este suspect in cazul unei alte dispariții, cea a Luizei Melencu, informeaza libertatea.ro. Publicul a fost, in mod evident, indignat de…

- Un parc dedicat Alexandrei Maceșanu va fi amenajat in fața școlii din Dobrosloveni, localitatea natala a adolescentei de 15 ani care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca. In incinta acestuia va fi ridicat un bust in marime naturala al adolescentei. Edilul Gheorghe Tudorașcu a dat detalii despre inițiativa…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta de la Caracal, a declarat in direct la un post de televiziune ca exista rezultatul probelor ADN care arata ca fata fost in masina lui Gheorghe Dinca.