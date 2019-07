Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca are interdictie de a intra pe teritoriul Italiei, dupa ce a fost plecat alaturi de familie in aceasta tara pentru a munci. Barbatul a revenit insa in Romania dupa ce a fost acuzat ca ar fi vrut sa o violeze pe fiica unei femei cu care avea o relație amoroasa. Potrivit Mediafax, Dinca,…

- Gheorghe Dinca are interdictie de a intra pe teritoriul Italiei, dupa ce a fost plecat alaturi de familie in aceasta tara pentru a munci. Barbatul a revenit insa in Romania dupa ce a fost acuzat ca ar fi vrut sa o agreseze pe fiica unei femei cu care avea o aventura.

- Elena, soția lui Gheorghe Dinca, a fost prezenta la perchezițiile de sambata din casa din Caracal, unde se suspecteaza ca a fost omorata Alexandra, fata de 15 ani. La ieșirea din curte, femeia nu a facut declarații, transmite Mediafax.Cei 200 de oameni stranși in fața casei au huidit-o pe…

- Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal a revoltat o țara intreaga! Tot mai mulți oameni se intreaba de unde avea barbatul de 66 de ani bani pentru a face pe „taximetristul” la negru și pentru a se putea intreține.

- Criminalul din Caracal despre care se presupune ca a ucis intr-un mod cumplit o fata de 15 ani a ajuns in fața oamenilor legii și este nevoit sa raspunda pentru faptele sale. In curtea casei sale au fost descoperite urmele a cel puțin patru cadavre!

- Apar noi informatii despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca se afla acum n custodia anchetatorilor din Craiova. Oamenii legii incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.

- Curtea casei ce apartine lui Gheorghe Dinca, "criminalul din Caracal", arata ca un film de groaza. Anchetatorii au gasit depozitate numeroase baterii de masina, din care lipsea acidul sulfuric dinauntru.

- Vecinii și cunoștințele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal banuit ca le-ar fi rapit și ucis pe cele doua fete disparute din Olt, fac marturii șocante. Oamenii vorbesc despre un om dubios, care avea o pasiune pentru filme de groaza și care ținea in curtea casei foarte mulți caini.