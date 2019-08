Stiri pe aceeasi tema

- „Alexandra Macesanu este o eroina“, au postat mai multe persoane pe paginile lor de Facebook. La randul ei, presedinta Coalitiei Federatia pentru Educatie, Daniela Visoianu, a initiat o petitie adresata presedintelui Romaniei, pentru decorarea Alexandrei Macesanu, una dintre victimele criminalului din…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, le-a marturisit anchetatorilor ce a facut cand a surprins-o pe Alexandra Macesanu vorbind la telefon cu politistii, care o sunasera in urma apelului ei la 112.

- Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui…

- ULUITOR! Dupa lungi interogatorii in care asasinul a spus ca nu le cunoaște pe cele doua fete, el a marturisit tot. Criminalul din Caracal a povestit cu lux de amanunte cum le-a ucis pe Alexandra si Luiza. Avocatul principalului suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, a declarat ca Gheorghe…

- Criminalul din Caracal despre care se presupune ca a ucis intr-un mod cumplit o fata de 15 ani a ajuns in fața oamenilor legii și este nevoit sa raspunda pentru faptele sale. In curtea casei sale au fost descoperite urmele a cel puțin patru cadavre!

- Apar noi informatii despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca se afla acum n custodia anchetatorilor din Craiova. Oamenii legii incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.

- Curtea casei ce apartine lui Gheorghe Dinca, "criminalul din Caracal", arata ca un film de groaza. Anchetatorii au gasit depozitate numeroase baterii de masina, din care lipsea acidul sulfuric dinauntru.