- Anchetatorii au inceput sa caute sambata dupa-amiaza probe intr-un lan de floarea-soarelui aflat pe marginea drumului care leaga Caracalul de Craiova. Oamenii legii sunt echipati cu detectoare de metal si verifica metru cu metru locul indicat de Gheorghe Dinca.

- Gheorghe Dinca, suspectul crimelor de la Caracal, a fost dus joi dimineata, in jurul orei 10:00, la sediul IML. El sustine ca, atunci cand anchetatorii au decins la locuinta lui pentru perchezitii, l-au lovit cu picioarele atunci cand l-au imobilizat. Dupa aproximativ o ora si jumatate, a fost scos…

- Orașul Caracal a fost terorizat de o imensa rețea de proxeneți, obligand zeci de eleve de liceu, o parte dintre ele fiind minore, sa se prostitueze.Odata cu cazul disparițiilor Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, despre care Gheorghe Dinca a declarat ca le-a omorat... Citește AICI informații-BOMBA…

- Convorbirea dintre Alexandra Maceșanu, fata care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca și operatorul de la 112 a revoltat o țara intreaga, iar printre cei care și-au strigat nemulțumirea a fost și Andreea Balan.

- Din raportul intocmit de MAI in legatura cu crimele de la Caracal rezulta ca Alexandra a reușit sa puna mana pe telefonul lui Gheorghe Dinca in timp ce acesta era plecat la farmacie. In raportul MAI, obtinut de Mediafax, se arata ca dupa ce a agresat-o, pe tanara de 15 ani, agresorul a mers la farmacie…

- Ziarul Unirea Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Dupa ce i s-a facut rau in timpul audierilor, CRIMINALUL din Caracal a dezvaluit unde se afla trupurile fetelor ucise Surse apropiate anchetei au declarat, pentru MEDIAFAX,…

- Cazul care a cutremurat toata Romania a semanat multa indignare in sufletele rudelor fetelor ucise, dar și al oamenilor care au auzit despre aceste intamplari odioase, care s-ar fi petrecut in casa lui Gheorghe Dinca.

- Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca polițiștii din Caracal știau locația in care se afla Gheorghe Dinca inca din noaptea de joi spre vineri, dar nu au organizat un flagrant, așa cum le permitea legea, ci au preferat sa aștepte autorizație de percheziție pentru dimineața.