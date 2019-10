Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca, barbatul care a marturisit ca le-a omorat pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, este acuzat de alte trei violuri pe care le-ar fi comis in locuința sa, din Caracal, a declarat, vineri, șeful DIICOT, Felix Banila.Felix Banila, șeful DIICOT, a declarat, vineri, ca, dupa audierea…

- Alte trei femei ar fi fost victimele lui Gheorghe Dinca, dupa ce individul din Caracal a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Femeile au scapat cu viața din casa ororilor dar au fost atat de ingrozite incat nu au anunțat autoritațile decat dupa ce Dinca a fost prins. Una dintre…

- Luiza Melencu, o tanara de 18 ani din Dolj, a fost ucisa, conform declarațiilor criminalului, in luna aprilie. Deși familia a sunat la poliție și s-a deschis și un dosar penal, instrumentat de DIICOT, familia nu a aflat nimic pana cand nu s-a descoperit ca o alta fata, Alexandra Maceșanu, a disparut…

- Telefonul de pe care a fost sunat bunicul Luizei Melencu, in urma cu cateva luni, a fost gasit de autoritați, anunța Antena3. Acesta a fost amanetat. Criminaliștii au recuperat și cartela SIM și au identificat mai multe numere la care s-a sunat.La data dispariției Luizie, pe lista suspecților,…

- Ioan Maceșanu, tatal Alexandrei, adolescenta cautata de mai bine de o saptamana in Caracal, a precizat ca, in noaptea in care polițiștii așteptau mandatul de percheziție pentru a descinde in locuința lui Gheorghe Dinca, aceștia l-au trimis acasa, spunand ca nu aflasera adresa la care s-a aflat fiica…

- Europarlamentarul Maria Grapini a reacționat extrem de dur dupa ce criminalulul din Olt și-a recunoscut crimele. Gheorghe Dinca a admis, ieri, ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Grapini a izbucnit cerand autoritaților competente sa ia masuri urgente impotriva celor care puteau impiedica…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut duminica uciderea a doua adolescente, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost pus sub acuzare pentru omor calificat, potrivit stirileprotv.roEl le-a declarat anchetatorilor ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu dupa ce a surprins-o vorbind…