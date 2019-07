Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX Gherorghe Dinca a recunoscut ca le omorat pe cele doua fete, Alexandra si Luiza. Criminalul…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru MEDIAFAX.

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- Alexandru Cumpanașu a rabufnit in direct la RTV, dupa ce nepoata sa, Alexandra, ar fi fost ucisa de criminalul din Caracal."Acum se incoloneaza toți, le țațaie fundul. Trebuia dracu' sa se duca ieri acolo. Trebuia sa-i salveze viața. Nu-i las pe oamenii aștia pana nu vor infunda pușcaria.…