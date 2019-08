Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au finalizat joi perchezitia informatica asupra unor medii de stocare ce apartin lui Gheorghe Dinca, acuzat de crimele de la Caracal, respectiv un laptop, un aparat foto, doua telefoane mobile si stick-uri de memorie. "In cursul acestei zile a fost finalizata perchezitia informatica asupra…

- Gheorghe Dinca ar fi declarat ca acolo a abandonat cadavrul ars al fetei, asta dupa ce zile la rand a sustinut ca l-a aruncat intr-o balta. Anchetatorii veniti de la Bucuresti, care au preluat acest caz care șocat opinia publica, sunt luni dupa-amiaza la fața locului și incearca sa gaseasca mai multe…

- Surse din Ancheta au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca telefonul Alexandrei, gasit in parcul central din Caracal, era intreg. Astfel, pe baza acestei descoperiri, anchetatorii ar putea reface traseul fetei din ziua dispariției.Daca Alexandra avea activata opțiunea de localizare, polițiștii…

- Astazi este una dintre zilele decisive in ancheta pe care polițiștii o efectueaza in cazul uciderii fetelor din Caracal. Principalul suspect in acest caz va avea o misiune dificila inca de la primele ore ale dimineții.

- Unul dintre localnicii din Caracal a ales un mod inedit de a protesta impotriva anchetatorilor care nu au intervenit pentru salvarea Alexandrei. El a adus la casa criminalului o coroana, pe care erau scrise numele procurorului care s-a ocupat de caz și cel al șefului Poliției din Caracal, acum demis."Am…

- Putin dupa ora 23.00, o autospeciala a Politiei a iesit din curtea unde locuieste Gheorghe Dinca, suspectul crimei din Caracal, masina in care se afla acesta fiind incercuita de jandarmi. Sute de protestatari au huiduit cand a iesit masina Politiei, dar si cand au iesit anchetatorii din curtea lui Dinca.…

- Ramasitele gasite de oamenii legii in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, au fost ridicate si duse in duba Politiei, pentru a fi transportate in vederea efectuarii expertizei.